أجندة الأحداث السياسية.. تشكيل حملة مرشح رئاسي ونظر قضية عفروتو

سلوى عثمان تشهد مصر عددا من الأحداث السياسية يأتي أهمها تشكل حملة المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي، ونظر قضية مقتل الشاب عفروتو مجلس النواب تبدأ ورشة العمل التى ينظمها معهد التدريب البرلمانى التابع لمجلس النواب، لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، غدا الأحد، وتستمر الورشة لمدة

سلوى عثمان

تشهد مصر عددا من الأحداث السياسية يأتي أهمها تشكل حملة المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي، ونظر قضية مقتل الشاب عفروتو

مجلس النواب



تبدأ ورشة العمل التى ينظمها معهد التدريب البرلمانى التابع لمجلس النواب، لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، غدا الأحد، وتستمر الورشة لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل، فى العاشرة والنصف صباحا بقاعة اللواء سامح سيف اليزل والصالون الملحق بها ،تأتى الورشة التدريبية فى إطار أنشطة معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب المستمرة، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى، فى ضوء اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة فى هذا الشأن.

تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، 3 اجتماعات متتالية، بدءا من غد الأحد، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو بحضور وزيرالتخطيط ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وبحسب رسالة من اللجنة لأعضائها فإنه يلى هذا الاجتماع اجتماعان مخصصان لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والذى استأنفت اللجنة مناقشته بعد مرور شهر من إرسال عدد من المواد التى طلبت من الحكومة إعادة ضبطها وفق صحيح القانون. هذا وقد أشارت اللجنة فى رسالتها إلى احتمالية انتهائها من مناقشة المشروع بشكل نهائى الأسبوع المقبل .



وزراء وحكومة



أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أنه سيترأس غداً الأحد الاجتماع الأول للمجلس القومى للصحة النفسية.

ويأتي الاجتماع حرصاً منه على متابعة أعمال التطوير والخدمة الطبية المقدمة للمرضى النفسيين بجميع محافظات الجمهورية، كما تم توفير سيارة ميكروباص 14 راكب موديل 2016، لانتقال الأطباء والفريق الطبى لعمل الزيارات المنزلية للمرضى المزمنين وصرف الأدوية لهم بالمجان، يأتى ذلك بعد جولته التفقدية لمستشفى الصحة والنفسية بالعباسية والتى كانت يوم الثلاثاء الماضى، لمتابعة تكليفاته فى هذا الشأن



أحزاب وحركات ونقابات



قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب سيعقد اجتماعا غداً للأمانة العامة، لتحديد الرقم النهائى لعدد المراكز والأقسام التى سينطلق منها حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انطلاقها فى مارس المقبل ، ووضع الحزب خطة وآليات واضحة للانتخابات الرئاسية أساسها حشد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات المقبلة، والعمل على زيادة نسب المشاركة .

ينطلق المؤتمر الجماهيري الثاني لحملة “أنت الأمل” الشعبية الداعمة لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، غدا، في الإسكندرية، ضمن مؤتمراتها الشعبية في المحافظات ، يشارك فيه مجموعة من المثقفين والكتاب والفنانين والأدباء الذين يشكلون “القوة الناعمة” من بينهم الدكتور مصطفي الفقي، والفنان سمير صبري، والفنان طارق الدسوقي، والفنان مصطفى قمر، والشاعر عماد حسن، والشاعر عبدالله حسن، والإعلامية بوسي شلبي.

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الغد، أن التشكيل النهائي لحملته الانتخابية سيتم الإعلان عنه غدا الأحد بشكل رسمي

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يعين إلا عادل عصمت كمتحدث رسمي للحملة الانتخابية ، وأكد موسى، في بيان صحفي، أنه لا يوجد أي منسق عام للحملة، ولا أي تعيينات أخرى دخل الحملة، داعيًا وسائل الإعلام الالتزام بأخذ أي تصريحات من عادل عصمت المتحدث الرسمي لحملته الانتخابية .

محافظات



تبدأ أعمال ملتقى الشباب الأول، الذي تستضيفه وتنظمه محافظة الوادي الجديد، غدًا، تحت عنوان “كلنا معك من أجل مصر” بحضور اللواء محمد الزملوط المحافظ، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من رموز الصحافة والإعلام، والشباب المتميزين من كافة المراكز بالمحافظة، بهدف دعم الدولة ورئيسها ضد محاولات زعزعة استقرار وأمن مصر

يقام الملتقي بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، يتناول عدة محاور رئيسية، هي التحديات الاقتصادية وكيفية مواجهتها، من خلال استثمار الإمكانيات والمقومات والطاقة الموجودة بالمحافظة والاستثمار بالوادي الجديد، وكيفية توفير فرص استثمار للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن خلال الاستثمارات الكبرى من قبل رجال الأعمال وكبار المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب وتمكين الشباب، وذلك من خلال زيادة وعي الشباب في المجتمع والتكيف مع التحولات الجديدة والتسلح بالتفكير العقلانى والمستقبلي والإبداعي .

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030، غدًا الأحد، أولى حملاتها التوعوية في المحافظات بعنوان “ابدأ مستقبلك”، إنطلاقًا من محافظة الأقصر ، وتُعنى حملة التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظة؛ حيث ستقام الحملة على مستوى مدارس الأقصر الإعدادية الحكومية.

وتقام الحملة علي أساس عقد دورات تدريبية لمدرسي المرحلة الاعدادية بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية بالمحافظة على حقيبة تدريبية تم إعدادها خصيصًا للحملة، وذلك خلال يومي 18و19 فبراير الجاري، علي أن يقوم المتدربين بإعادة توجيه المادة التي تناولها البرنامج التدريبي علي طلابهم والبالغ عددهم 53 ألف طالب بالمحافظة.

وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن: “حملة التوعية تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال فضلًا عن تشجيع الشباب وتحفيزهم علي الابتكار، وتلقي أفكارهم إلي جانب دعم تلك الأفكار والمشروعات الصغيرة والعمل علي تسويقها، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل لأنفسهم بدلًا من انتظار دورهم في طابور العمالة

ويسعي المشروع إلي إقامة حملات توعوية تهدف إلى إعداد جيل من القادرين على الإبداع والابتكار ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل، إضافة إلى التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر، وصفات وفِكر رائدي الأعمال منذ مرحلة المدرسة؛ لإنشاء قاعدة طلابية على دراية بعلم ريادة الأعمال، وتعزيز وتنمية الطلاب الذين لديهم المهارات الريادية منذ الصغر

محاكمات

حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، جلسة الغد لنظر الاستئناف المقدم من 36 متهما فى أحداث عنف قسم المقطم بقضية مقتل الشاب” عفروتو”، على قرار حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات ، فى وقت سابق، تجديد حبس 92 متهما بأحداث شغب قسم شرطة المقطم، بعد محاولتهم إثارة الشغب بعد وفاة “محمد عفروتو” عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة “الأستروكس” 15 يوما

وتواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تحقيقاتها مع المتهمين، لاتهامهما بالتعدى على قسم شرطة المقطم ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات .