أجندة الأحداث السياسية… بدء الانتخابات الطلابية والرئيس في احتفال المولد النبوي

سلوى عثمان تشهد مصر عددا من الأحداث السياسية الهامة التي من بينها بدء الانتخابات الطلابية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بالمولد النبوي. رئاسة الجمهورية ــ تحتفل وزارة الأوقاف غدًا الأربعاء، بالمولد النبوي الشريف بقاعة مؤتمرات الأزهر في مدينة نصر ، ويشهد الاحتفال الرئ

سلوى عثمان

تشهد مصر عددا من الأحداث السياسية الهامة التي من بينها بدء الانتخابات الطلابية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بالمولد النبوي.



رئاسة الجمهورية



ــ تحتفل وزارة الأوقاف غدًا الأربعاء، بالمولد النبوي الشريف بقاعة مؤتمرات الأزهر في مدينة نصر ، ويشهد الاحتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجميع الوزراء، وكبار رجال الدولة، وعدد من سفراء الدول العربية والأوروبية، ولفيف من الأئمة والعلماء.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي خلال الحفل بعض الرموز الدينية الذين أسهموا في التصدي للآراء الشاذة والفتاوى المضللة .



البرلمان



ــ تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا ، غدا الاربعاء ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة متعلقة بقرارات الإزالة ورفع المخلفات وموضوعات أخرى منها أزمة النادى النهرى لنادى الزمالك ومشاكل محافظة بورسعيد ، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة بشأن عدم رفع مخلفات إزالة الوحدة الصحية بقرية القطورى مركز العياط بمحافظة الجيزة منذ أكثر من عام، وطلب إحاطة بشأن المخالفات التى ارتكبتها المحافظة ورئيس حى العجوزة وعدد كبير من رجاله، حيث قاموا باقتحام النادى النهرى لنادى الزمالك وقاموا بتدميره بدون أى سند قانونى، وذلك حسبما ورد بجدول أعمال الاجتماع .



وزراء وحكومة



ــ يعقد النائب العام المستشار نبيل صادق، غدا الأربعاء، اجتماعا مع وفد قضائى إفريقى يضم عددا من النواب العموم للدول الأفريقية فى أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الاجتماع يأتى انطلاقًا من الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائى بين أجهزة النيابة العامة فى سائر دول العالم بوجه عام، وبين الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية بوجه خاصة ، وأكدت المصادر أن ذلك يأتى فى إطار بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وإرساء لدولة القانون، ومد جسور التعاون القضائى بين الدول الأفريقية .



جامعات



ــ تنظم جامعة أسيوط، غداً، ندوة تثقيفية تحت عنوان “الاعتدال الفكري وثقافة قبول الآخر” والتي يحاضر فيها الدكتور ناجح إبراهيم الداعية الشهير وخبير الحركات الإسلامية، والتي تنظمها مبادرة “طلاب من أجل مصر” بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة النيل للأنشطة الطلابية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب بالجامعة ، يأتى ذلك في إطار دور مبادرة طلاب من أجل مصر في توعية الطلاب وتثقيفهم وزيادة الوعي الفكري لديهم، وحرص الجامعة على تثقيف الشباب وزيادة وعيهم الوطني والسياسي، والتي من المقرر أن تشهد مشاركة حشد من الطلاب من كليات الجامعة .

ــ تنطلق عملية الانتخابات الطلابية بالجامعات، غدًا الأربعاء، بفتح باب الترشح للطلاب على كل المقاعد الخاصة باتحادات الكليات بداية، ثم يتم الانتهاء من كافة الأعمال حتى يتم انتخاب أمين وأمين مساعد الجامعة، وذلك بعد تعطل الانتخابات 3 سنوات كاملة بعد أن رفض وزير التعليم العالى السابق الدكتور أشرف الشيحى، الاعتراف باتحاد طلاب مصر ولم يتم الانتهاء من مراحل العملية الانتخابية كاملة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية غدًا الأربعاء، على أن تعلن القوائم المبدئية 3 ديسمبر المقبل، وتتلقى لجنة الانتخابات الطعون 4 ديسمبر، و5 ديسمبر لفحص الطعون، على أن تعلن الكشوف النهائية 6 ديسمبر ، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى الكليات الخميس 7 ديسمير، والجولة الأولى للانتخابات 10 ديسمبر المقبل، وجولة الإعادة 11 ديسمبر، و12 ديسمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، و13 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ومساعديهم على مستوى الكليات، وتنتهى الجولة الانتخابية فى 14 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد على مستوى الجامعة .



أحزاب وحركات ونقابات



ــ تعقد مؤسسة ” الحقانية للحقوق والحريات “، غدا الأربعاء ، أولى فعاليات “صالون الحقانية”، ويناقش الصالون مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم حاليًا إلى مجلس النواب، ومدى مراعاة المشروع لحقوق المرضى والأطباء بشأن أضرار الإهمال والأخطاء الطبية.

ويتحدث في الصالون، الذي يبدأ فعالياته في السادسة والنصف مساء بمقر المؤسسة ، بحضور الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، والدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ، ومن المقرر أن يخرج الصالون بتوصيات لضمان الحماية الجنائية لحقوق المريض، والطبيب تجاه الأضرار الناتجة عن الأخطاء والإهمال الطبي في منظومة الرعاية الصحية، وتقديم تلك التوصيات لمقدمي المشاريع في مجلس النواب .

ــ ينظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الأربعاء فعاليةً تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة وبحضور الأمين العامة أحمد أبو الغيط.

وأكد بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بالجامعة اليوم الثلاثاء، على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف ، وذكر البيان أن الفعالية ستتضمن إلقاء كلمات سياسية لجامعة الدول العربية، والأمم المُتحدة، ودولة فلسطين، ومصر، وجيبوتي – رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري – والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى كلمة مُمثّل طلاب مدارس وكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وستليها عرض فيلم وثائقي حول القضية الفلسطينية وتنظيم معرض صور يُجسّد مُعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال للمصوّر الفلسطيني جعفر إشتية الحائز على جوائز عديدة .

ــ تستضيف القاهرة، غدا الاربعاء ، أول حوار مشترك بين 15 مؤسسة ومنظمة أهلية تنموية عربية نبعت جميعها من مبادرات ذات رؤية مستقبلية للأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية ” أجفند ” التي نجحت على مدى ما يقرب من أربعة عقود في خلق نوع من التنافس الإيجابي في مجتمعاتها بين الكيانات الحكومية وغير الحكومية التي تعاظم دورها في التنمية مؤخرا وتسابقت للاضطلاع بدور رئيسى عظيم الأثر في المشهد التنموى العربى .

