أجندة الأحداث السياسية.. انتخابات بجرجا وشكري في ثلاثية ليبيا بتونس

سلوى عثمان

تشهد مصر عددا من الأحداث السياسية أبرزها إقامة انتخابات تكميلية بمركز جرجا بسوهاج، وتواجد وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع ثلاثي لدول جوار ليبيا في تونس



البرلمان





كشفت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى تقريرها بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى سيناقش فى الجلسة العامة للمجلس غدا الأحد، نطاق المظلة التأمينية لنظام التأمين الصحى الحالى فى المحافظات وعدد من يشملهم والمنتفعين منه بالنسبة لعدد سكان المحافظة، وذلك خلال عام 2017 ، وأوضحت اللجنة، أن النظام الحالى للتأمين الصحى يغطى 60% من الشعب، وأن أكثر من 40% من المواطنين لا يتمتعوا بتغطية التأمين الصحى عكس النظام الجديد الذى سيغطى الجميع بنسبة 100% .

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، بشأن عدم تقنين أوضاع المزارعين لأراضي الظهير الصحراوي لقرية الجبلاء بمركز قنا.

وتناقش اللجنة أيضا طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أبو العباس فرحات تركي، بشأن معاناة منطقة الفلكي بدائرة المنتزه أول بالإسكندرية من الغرق في مياه الصرف الصحي، والتأخر في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة عزبة نصر صالح، واستكمالات مناطق محسن الصغرى وخطاب بالمنتزه أول بالإسكندرية، والتأخر في تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمنطقة الفلكي بالمنتزه أول بالإسكندرية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام خميس إبراهيم، بشأن عدم وجود شبكة صرف صحي بقرية أبيس الأولى بمنطقة رمل ثان – الإسكندرية .

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب الدكتور مجدي مرشد وستون عضوًا آخرين، والنائب الدكتور أيمن أبو العلا وستون عضوًا آخرين، والدكتورة إليزابيث شاكر وستون عضوًا آخرين.

تناقش لجنة النقل، غدا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد أبو بريدعة، بشأن تقاعس الهيئة العامة للبريد عن إنشاء مكاتب بريد أو تطوير الموجود ببعض قرى محافظة المنيا، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم تركيب ماكينات الصرف الآلي التابعة للبريد بمركز سمالوط، وعدم تشغيل مكاتب البريد (خدمة ليلية) مثل مكتب بريد سمالوط ومكتب بريد بني خالد ومكتب بريد قلوصنا ومكتب بريد البيهو .

و تناقش أيضا اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود رشاد حبيب، بشأن عدم وجود ماكينات صرف آلي بمكاتب بريد مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ومناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة غادة صقر، بشأن معاناة أهالي مركز دمياط من عدم وجود مكتب بريد.

وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا ، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الشعيني، هشام الحصري، عثمان المنتصر، أحمد هريدي، رائف تمراز، جواهر الشربيني، أحمد سعد درويش، سيف نصر الدين، عصام منسي، ربيع أبو لطيعة، بشأن صدور أحكام قضائية ضد المزارعين نتيجة تعثرهم في سداد مديونيات البنك الزراعي المصري ، كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مديح السيد عمار، بشأن عدم تفعيل مشروع سلفة البتلو بمحافظة أسيوط .

وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الاحد ، طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء سعد الجمال، وعلاء عابد، وعبدالحميد كمال، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية مصانع الحديد والصلب المصرية وخاصة مصنع الحديد والصلب الكائن بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة باعتباره رمزًا للصناعة الوطنية.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، خلال اجتماعها الأحد قرار رئيس جمهورية مصر رقم 561 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع في القاهرة بتاريخ 6/ 8/ 2017، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ابتسام أبو رحاب، بشأن فواتير الكهرباء المبالغ فيها والتي تشكل عبئًا على المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن فرض رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء .





وزراء وحكومة





يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الأحد، إلى تونس للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الثلاثى حول ليبيا، والذي يعقد دورياً بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر ، وسيشارك شكري في الاجتماع لاستعراض والتباحث حول آخر مستجدات الشأن الليبى فى إطار آلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا، استكمالاً للمباحثات الدورية ما بين الوزراء وآخرها يوم ١٥ نوفمبر الماضى فى القاهرة، موضحا أن الاجتماعات ستتناول بصفة خاصة المسار السياسى والوضع الأمني في ليبيا .

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدًا الأحد، افتتاح الجلسة الافتتاحية لمنتدى تطوير أرضية الحماية الاجتماعية فى مصر، بمشاركة منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن تستعرض الوزيرة برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الوزارة لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية ، و يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة ضمن برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم، وكذلك كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى أكثر من 2 مليون أسرة حتى الآن .



أحزاب وحركات ونقابات





تستضيف القاهرة وعلى مدى يومين مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية العربي الدولي الرابع للعلاقات العامة “استراتيجيات التواصل لرسم الصورة الذهنية للدول والمجتمعات”، وذلك خلال الفترة 17 – 18 ديسمبر 2017.

وقال الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة ، إن المؤتمر في دورته الرابعة يؤكد ضرورة تبني الكيانات المعنية برسم الصورة الذهنية للدولة لاستراتيجيات تواصل وآليات تسويق من شأنها تعزيز سمعة الدول وإظهار أهم ما يميزها ، وتتناول الجلسات رسم الصورة الذهنية للدولة في أوقات الاستقرار والاضطراب.

كما سيتناول هذا المحور بعض القطاعات التي قد يكون لها مستقبل في خلق الصورة الذهنية للدولة مثل: السياحة، الاستثمارات الخارجية المباشرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الرياضة ، ويتحدث في هذه الجلسة هشام زعزوع، المستشار الخاص للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وزير السياحة الأسبق.

قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها المقرر غدا الأحد، المخالفات الإعلامية المتعلقة بنشر صورة بعنوان “اصغر لص حقائب في مصر”، التي نشرها أحد ضباط وزارة الداخلية بالمخالفة لقانون الطفل وميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الانسان.

كما ستناقش اللجنة لبحث آخر ما وصلت إليه التحقيقات مع قناة “صدى البلد” بشأن مخالفات تغطية حادث الواحات الإرهابي، بالإضافة إلى مناقشة المخالفات التي ارتكبتها الإعلامية بسمة وهبي بقناة “القاهرة والناس” من خلال البرنامج الذي تقدمه بعنوان “هنا القاهرة” خلال الشهر الماضي ، وسيناقش الاجتماع أيضا الشكاوى الثلاث التي تقدمت بها جريدة “الوطن” ضد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور بتهمة سب العاملين بالجريدة .





محاكمات





تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، غدا، حكمها في الدعوى المقامة من الصحفي محمد يوسف، التي تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين ، كان محمد يوسف أقام دعوى قضائية، حملت رقم 53654 لسنة 69 ق ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق بصفته، وجمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته ، وطالبت بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء نقابة الصحفيين، المعلنة في 20 مارس 2015، ووقف كل آثارها لما شابها من بطلان وتلاعب في التصويت والفرز .

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، نظر الدعوى التي تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين ، و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 57373 لسنة 70 ق، نقيب المحامين، وقالت إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور من جداولها، لفقده كل الشروط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة، ولكن دون جدوى، حيث ما زال “نور” مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، وهو الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين ، وأضافت الدعوى، أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهي توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، ما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ بنقابة المحامين، وخصوصًا أنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن .

تنظر الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، غدا، دعوى المخاصمة المقامة من نقابة المحامين رقم 8897 لسنة 72 ق ضد رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، والتي أصدرت حكم وقف تنفيذ ضوابط 2017 لمصالح شخصية، على حد قول النقابة في دعواها ، وأضافت نقابة المحامين، أنها أقامت يوم الأحد 19 /11 /2017 دعوى مخاصمة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الدائرة الثانية، وعضو اليمين بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت الأحكام أرقام 11078/11610/12937، 15264، 18441، 18935، 20153، 21516، 22485 لسنة 71 ق الصادرة بتاريخ 28/2/2017 ضد كل من المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري والمستشار مراد فكري هابيل عضو اليمين بذات الدائرة ، وأوضحت أن أسباب دعوى المخاصمة قامت على مخالفة نص المادة 146 من قانون المرافعات في حقهما لوجود مصلحة لنجل الأول، وزوجة الثاني في الأحكام التي أصدراها وشاركا في إصدارها ضد نقابة المحامين .

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، نظر دعوى حل جمعية تعليم طب الأسنان ، واختصمت الدعوى المقامة من وزير التضامن الاجتماعي المقيدة تحت رقم 3451 لسنة 72 قضائية محمود أحمد رياض، وطالبت بحل الجمعية العمومية لتعليم طب الأسنان المشهرة برقم 5058 لسنة 2011 التابعة لإدارة النزهة الاجتماعية .

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، نظر الدعوى المقامة من يونس عمار المحامي، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، والتي تطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة ، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45383 لسنة 70 ق، نقيب الصيادلة، وآخرين، حيث ذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، ودفع خالد علي المحامي الحاضر عن مجلس النقابة خلال الجلسات السابقة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التي يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة .



آخري





أعلنت مديرية أمن سوهاج، حالة الاستنفار الأمنى العام وذلك لتأمين الانتخابات البرلمانية بالدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة جرجا جنوب المحافظة والتى تجرى بها الإنتخابات غدا 17 ديسمبر وبعد غد 18 من نفس الشهر صرح بذلك اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، و الدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا بها 62 مقرا إنتخابيا و137 لجنة فرعية مقسمة إلى 95 لجنة بدائرة مركز جرجا و42 لجنة بدائرة قسم جرجا وأن إجمالى عدد الناخبين بدائرة المركز 200 ألف 769 ناخب وناخبة وإجمالى عدد الناخبين بدائرة قسم جرجا 92 ألف و27 ناخب وناخبة وبهذا يصبح إجمالى عدد الناخبين بالدائرة 292 ألف و897 ناخب وناخبة وأن عملية التصويت تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا وأن عدد المرشحين لخوض الإنتخابات بالدائرة 10 مرشحين .