أجندة الأحداث السياسية..الرئيس في قبرص والحريري إلى مصر

سلوى عثمان تتصدر أجندة الأحداث السياسية غدا الاثنين، عدد من الجولات والندوات أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قبرص، وزيارة محتملة من رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري إلى مصر. رئاسة الجمهورية • يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الاثنين، زيارة رسمية إلى قبرص تستمر لمدة

سلوى عثمان

تتصدر أجندة الأحداث السياسية غدا الاثنين، عدد من الجولات والندوات أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قبرص، وزيارة محتملة من رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري إلى مصر.



رئاسة الجمهورية



• يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الاثنين، زيارة رسمية إلى قبرص تستمر لمدة يومين، ويشارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان ، و من المقرر أن يقوم الرئيس بعقد لقاء ثنائي مع الرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس” وكبار المسئولين القبارصة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.



البرلمان



• تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا غدا الاثنين لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب جبالي المراغي، جمال عبد الناصر عقبي، هيثم الحريري، محمد أحمد فؤاد، أحمد سميح درويش، محمد عبدالغني، عمرو كمال الدين، طلعت خليل عمر، طارق السيد، محمد سعد تمراز، بشأن عدم قيام بعض شركات وزارتي قطاع الأعمال العام، والكهرباء بصرف العلاوات المقررة للعاملين بالدولة أسوة بغيرهم من الوزارات والهيئات الأخرى.

• تعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعين غدا الاثنين ، حيث يناقش الاجتماع الأول مشروع القانون المقدم من السفير محمد العرابي و(60) عضوًا آخرين، بشأن تعديل المادة رقم (78) من القانون رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، بالاشتراك مع لجنة القوى العاملة

ويناقش الاجتماع الثاني قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بقانون رقم (45) لسنة 198، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة

• تعقد لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعين غدا الإثنين ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة إليها ، ويناقش الاجتماع الأول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمد عبدالمقصود، بشأن عدم صرف مستحقات دعم الطيران إلى مصر لمنظمي رحلات الأجانب وشركات الطيران من عام 2013، مما تسبب بأضرار كبيرة لهذه الشركات.

كما يناقش الاجتماع الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب حسني حافظ، بشأن فتح أسواق سياحية جديدة لدول شرق آسيا ودول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الترويج للسياحة الدينية كرحلة العائلة المقدسة، وجبل موسى بمنطقة سانت كاترين من خلال أفلام تسجيلية بعدة لغات .

• تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعاتها، يوم الاثنين، برئاسة الدكتور نضال السعيد؛ لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بحضور ممثلين عن “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– وزارة الداخلية– وزارة العدل- وزارة الخارجية- وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء”، المقدم من النائب أشرف عمارة وستين عضوًا آخرين .



وزراء وحكومة



• يفتتح شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدا الإثنين، مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية الـ 21 والذي تسضيفه القاهرة.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين بمشاركة 27 دولة، وبحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر، ومحمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، ومحمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.

والمؤتمر يناقش على مدار يومين عددا من الموضوعات المرتبطة بصناعة أسواق المال في القارة الأفريقية، منها سبل تحسين السيولة بأسواق الأفريقية واستعراض آخر مستجدات التكنولوجيا المالية والتطبيقات المرتبطة بأسواق المال، وآليات تعزيز ممارسات الحوكمة ودور الأسواق المالية في مجال الاستدامة.

• يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الإثنين، ورشة العمل التي ينظمها جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع لجنة المنافسة بمنطقة الكوميسا، على مدار يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، بحضور 60 عضوًا من ممثلي 19 دولة أفريقية، من أعضاء منطقة الكوميسا COMESA.

ويحضر الورشة منظمتان دوليتان، هما منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD وهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC .

جامعات



• تعقد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، غدآ الإثنين، بقاعة ساويرس بالكلية، حلقة نقاشية جديدة من حلقات منتدى السياسات للعام الجامعى 2017/2018، حول تقرير التعليم الوارد فى تقرير التنمية العالمى لسنة 2017، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وستعقد الحلقة تحت عنوان “التعلم لتحقيق وعد التعليم “، من واقع نتائج تقرير التنمية العالمى ، ويتحدث بها الدكتور جيم سافيدرا كبير مديرى إدارة التعليم بالبنك الدولى، والدكتورة منى البرادعى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور حسام بدراوى، وبحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين والطلاب.

• تنظم الجامعة البريطانية، غدا الاثنين ، المؤتمر المصري الإيطالي المشترك “فرص وتحديات المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال”، ونقل التجربة الإيطالية لمصر، وسبل زيادة التعاون بين البلدين في هذه المجالات.

ويعقد المؤتمر بحضور السفير الإيطالي بمصر، ووفد اقتصادي إيطالي رفيع المستوى، وعدد من رجال المال والأعمال والمشروعات بمصر، ورئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس، وعدد من قيادات الجامعات المصرية والبحث العلمي .





آخرى

• أكد مصدر قيادى فى تيار المستقبل اللبنانى أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى سيزور مصر غدا الاثنين ، للقاء عدد من المسئولين المصريين”.

وأوضح المصدر أن زيارة الحريرى لمصر تأتى فى إطار الجهود التى تقودها القاهرة لنزع فتيل الأزمة فى لبنان، مؤكدا أن القاهرة تعمل على تجنيب بيروت أى صراع داخلى قد يعصف بمستقبل المنطقة .

• قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه من المقرر استضافة مصر اجتماع خبراء حماية المستهلك على مستوى الدول الأعضاء في منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي – الكوميسا – ، الاثنين ، وعلى مدار يومين،



