أجندة الأحداث السياسية..الرئيس في فرنسا

سلوى عثمان تنشر المال أهم الأحداث السياسية غدا الاثنين والتي يأتي في مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا ومناقشة التعديلات الأخيرة لكروت الشحن بالبرلمان رئاسة الجمهورية- يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى فرنسا غدا الأثنين ، تستمر حتي الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الف

سلوى عثمان

تنشر المال أهم الأحداث السياسية غدا الاثنين والتي يأتي في مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا ومناقشة التعديلات الأخيرة لكروت الشحن بالبرلمان





رئاسة الجمهورية





– يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى فرنسا غدا الأثنين ، تستمر حتي الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة

وأعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل، الثلاثاء المقبل، الرئيس السيسي، وأن الرئيسين سيجتمعان على غداء عمل فى أول لقاء بينهما، لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

ووفقا لمعلومات أولية، فإن جدول الزيارة سيكون عامرا باللقاءات، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المستثمرين فى فرنسا، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات فى مصر، إضافة إلى لقاءات أخرى لبحث التعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى.

البرلمان





– تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاً غدا الاثنين بحضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، فى ضوء طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة حول زيارة أسعار كروت الشحن.

– تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأثنين لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع القانون المقدم مـن النـائب أشـرف عمـارة وآخرين فى ذات الشأن.

– يقيم معهد التدريب البرلمانى التابع لمجلس النواب، فى الخامسة والنصف من مساء غد الاثنين وعقب الجلسة المسائية للمجلس، صالونه البرلمانى الثانى بعنوان “أكتوبر.. عبور جديد نحو التنمية”.

ويستضيف معهد التدريب البرلمانى فى الصالون، اللواء أركان حرب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، واللواء أركان حرب ناجى شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، لشرح دور القوات المسلحة فى استعادة وبناء الدولة المصرية ما بعد أكتوبر وصنع السلام وترسيخ دور مصر إقليميا ودوليا.

وقال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن جدول أعمال اللجنة حدد غدا الاثنين لنظر أمر النائبة سحر الهواري بعد صدور حكم نهائي في حقها بالحبس والغرامة.

ويشار إلى أنه صدر حكم على النائبة سحر الهواري، بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.



وزراء وحكومة





يفتتح رئيس الوزراء شريف إسماعيل، غدا الإثنين، فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الأفريقي على مستوى وزراء التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالقارة الأفريقية، التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ، وهو مشروع علمي متعدد الأطراف ترعاه الأكاديمية الأفريقية للعلوم لمساعدة دول القارة على تحقيق أهدافها في العلوم والتكنولوجيا كما يقدم البرنامج آفاقا للتعاون مع دول متقدمة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

– يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، غدا، اجتماعا عن منظومة النظافة، بحضور وزراء التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام، وممثلي الجهات المعنية وعدد من المحافظين، لبحث سبل القضاء على القمامة وتطبيق منظومة النظافة الجديدة بمختلف المحافظات.

ويذكر أن محافظة القاهرة، بدأت تطبيق منظومة النظافة الجديدة بحي المعادي، ودراستها والتخطيط لها جيدا منذ فترة، وعرضت على وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومجلس الوزراء كشركاء في إدارة ملف النظافة، وبناء عليه صدّق مجلس الوزراء على اعتماد الدعم المالي لشراء المعدات والأجهزة المطلوبة، كي تتولى هيئة النظافة والتجميل، مسؤولية النظافة بأحياء القاهرة تباعا، فور خروج شركات النظافة الأجنبية وانتهاء عقودهم نهاية العام الحالي.

أحزاب ونقابات وحركات





يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا الاثنين ، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن أبرز ما جاء في مسودة مشروع قانون تداول المعلومات، قبل إرساله إلى مجلسي الوزراء والنواب، الذي عكفت اللجنة المعنية داخل المجلس برئاسة الدكتور هدى زكريا على وضعها بعد دراسة مقارنة لقوانين ٨٠ دولة حول العالم.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، عضو لجنة وضع مسودة قانون حرية تداول المعلومات، إن مشروع القانون تلافى كل عيوب المشروعات السابقة في كل دول العالم، موضحًا أن المجلس ناقش قوانين ٨٠ دولة.

وسيتضمن مشروع القانون درجتين للشكوى، لعدم الحصول على المعلومات، وضمانات للمواطن الراغب في المعلومة، وكذلك عقوبات لمن يخالف القانون أو يحاول عرقلة الحصول على المعلومات .

– تنطلق غدًا الاثنين، فاعليات مؤتمر “ذا نكست” المقام في القاهرة بعنوان “التفكير الاستراتيجي” والذي يتناول مناقشة أفضل الممارسات لتحقيق النمو وقت الأزمات، بحضور عدد من من أفضل الأكاديميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين، ومجموعة من أبرز الخبراء على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي ، وتنعكس أهمية المؤتمر من قدرته على تطوير بيئة قطاع الأعمال، والاستفادة من تجارب الأخرين في تحقيق النمو ووضع الخطط، حيث أن مصر تعاني من تلك المسألة فيما يخص تطوير الخطط وتطوير الكفاءات وتدريب المهارات الموجودة بمصر، والتفاعل الذي يتيحه مع الحضور من الخبراء والأكاديميين وقادرة الأعمال محليًا وعالميًا، مما يساعد في مناقشة تجارب المؤسسات واستراتيجياتها التسويقية التي تقوم بها وقت الأزمات .





جامعات





– تنظم كلية التربية جامعة عين شمس، مؤتمرها الدولى الثانى، بعنوان “نحو نموذج أفضل”، تحت رعاية ا. د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وا.د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وا.د. عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.

ويهدف المؤتمر لدعم الرابطة بين التعليم والعمل، وملائمة التعليم لمتطلبات وتحديات سوق العمل المتغيرة، وتطوير سياسات وآليات إدارة الموارد البشرية لكلية التربية، وتطوير نموذج وطنى للمعايير ، ويتضمن المؤتمر خمسة محاور هى: “رؤى إبداعية لتطوير كليات التربية وتطوير البرامج الدراسية بكلية التربية وصناعة البحث العلمى ومعايير تقويميه وتنمية وتطوير الموارد البشرية والمادية بكليات التربية ودور كليات التربية فى التطوير”.

-وجَّه الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة ، الدعوة لوفد من جامعة مانشستر برئاسة نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق ومسئول العلاقات الدولية، لزيارة الكلية غدا الأثنين ؛ تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا، يهدف إلى الاعتراف المتبادل بين الجانبين بالشهادات العلمية، وزيارات متبادلة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

