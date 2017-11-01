أجندة الأحداث السياسية الخميس 2 نوفمبر

سلوى عثمان

وزراء وحكومة

ــ تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفييس ستلتقي غدا الخميس ، بوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لمراجعة ملف برامج الحماية الاجتماعة ، و قامت الوزيرة بتجهيز ملف كامل يخص برامج الحماية الاجتماعية وآخر الإجراءات والتطورات لحماية محدودي الدخل، حيث ستعرض خطة توحيد برامج الحماية الاجتماعية بدمج معاشات الضمان وتكافل وكرامة، وأهم الإجراءات التي تتخذ بشأن تلك الملف، الذي من المقرر البدء به في منتصف عام ٢٠١٨، كما ستعرض إعداد المستفيد من برنامج تكافل وكرامة الذي بلغ أكثر من ٢ ملايين مستفيد ومعاشات الضمان التي بلغت مليونا و٧٠٠ مستفيد، والتوسع فى برامج حماية المرأة والطفل وبرامج التنمية الريفية المتصلة بحماية الفقراء من آثار التضخم والموازية لخطط الإصلاح الاقتصادي، وإجراءات الشمول المالى التى تبنتها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال بنك ناصر وبرامج تطوير الحضانات التى تتبناها الوزارة، حيث ستعرض بأن هناك 14 ألف حضانة مرخصة متفاوتة المستوى، وتطوير الحضانات فى مصر لتسهيل على الأطفال الاندماج فى المدرسة ويرفع عن كاهل الأسرة الجهد والوقت.



ــ تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوي غداً، حفل تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة “معا لمصر” والتي تم الإعلان عنها قبل عقد مؤتمر “معا لمصر” لتعزيز الروح الوطنية لدى طلاب المرحلة الثانوية، في 21 و 22 من شهر أكتوبر الماض، وكانت مؤسسة الحاجة حفيظة النواوي للأعمال الإجتماعية بمحافظة الجيزة قد نظمت مؤتمر “معا لمصر” بالمدينة التعليمية بـ6 أكتوبر منذ أيام، وتم مناقشة سبل مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة وسبل النهوض بالعملية التعليمية ومناقشة عدد من المحاور لتعزيز القيمة الوطنية والانتماء لدى الطلاب.

أناب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عددا من قيادات الوزارة مع جميع مديري المديريات في افتتاح الدورات التدريبية التي تعقدها الوزارة على مستوى الجمهورية والتي يتم افتتاحها غدا الخميس بجميع المحافظا ، وتشمل الدورة إقامة برامج تدريبية وتأهيلية لرفع المستوى العلمي والدعوي والمهنى للأئمة والدعاة وعلى مديري الإدارات الفرعية أخذ علم جميع الأئمة والدعاة المعينين بحضور الدورة كتابيا، حيث أن حضور هذه الدورات إلزاميا لجميع الأئمة ولن يقبل عذر أحد إلا كتابيا وبعد الموافقة اللازمة من قبل الوزارة.

أحزاب وحركات ونقابات

ــ يفتح غدا الخميس، فى تمام التاسعة صباحا باب الترشح فى انتخابات نادى الزمالك القادمة المقرر إقامتها يومى 23 و24 نوفمبر الجارى.



ــ نظم مركز الدراسات والتراث القضائي بنادي قضاة مجلس الدولة، مؤتمر التراث القضائي الأول بعنوان أصول المرافعات الإدارية في مصر والكويت في فندق الفورسيزون، وذلك في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2017، ويناقش المؤتمر المستحدث في مبادئ المرافعات الإدارية في مصر والكويت ويحاضر فيه العديد من القضاة وأساتذة الجامعات المصرية، وكما يحضرها العديد من الجهات الحكومية الكويتية كالفتوي والتشريع وديوان المحاسبة والصحة، يختتم المؤتمر غدا، بزيارة الوفد الكويتي لمجلس الدولة المصري.

جامعات

ــ أعلن المركز الإعلامي بجامعة الفيوم، في بيان له، صباح اليوم، أنه يستضيف غدا الخميس، الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامجي الحريف والمقصورة بقناة dmc، وذلك في الحادية عشر صباحا بالمكتبة المركزية، أضاف البيان أن الهدف من الندوة، هو العمل على إبراز النماذج الشبابية الناجحة، وتواصلهم مع شباب الجامعات، وأنها ستناقش نبذ التعصب وكيفية عودة الجماهير للمدرجات بطريقة لائقة.

ــ تنظم كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، في العاشرة من صباح غدا الخميس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، احتفالية تخرج دفعة بكالوريوس . 2016 وتكريم دفعتي (1984 ، 1985)، وكذلك تخريج الدفعة الثالثة من درجة “دكتور مهني” في العلاج الطبيعي التي تم استحداثها بالكلية تماشياً مع تطور مهنة العلاج الطبيعي بالعالم، إلى جانب الاحتفال بحصول الكلية على الاعتماد الدولي، وأوضح الدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعي، أن الكلية حصلت على الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي، وهي أول كلية في جمهورية مصر العربية تحصل على هذا الاعتماد الدولي، وسيتم استحداث درجة الدكتور المهني في العلاج الطبيعي بهدف تطوير المهنة، كما تم إبرام اتفاقيات تعاون للتدريس مع جامعة ونستون بنورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا البرنامج.

أخرى

ــ تنظم جامعة الدول العربية “إدارة المرأة والأسرة والطفولة” غدا الخميس، “الاجتماع التشاورى لمناقشة مهام لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة”، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويهدف الاجتماع التشاورى إلى مناقشة مهام اللجنة وآلية عملها لدعم وتنفيذ ومتابعة خطة العمل التنفيذية الإقليمية “حماية المرأة العربية: الأمن والسلام” وسبل تعزيز وتفعيل القرارات الأممية والعربية الخاصة بالمرأة والأمن والسلام وتبنى الصيغة النهائية بعد إدماج ملاحظات الدول الأعضاء، تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة فى دورة قادمة، وكذلك طرح مؤشرات وأدوات لرصد التقدم المحرز فى تنفيذ خطة العمل التنفيذية الإقليمية “حماية المرأة العربية: الأمن والسلام”، وتحديد مجالات الاهتمام الرئيسية وآليات حماية النساء أثناء النزاعات المسلحة وخطة عمل اللجنة للعامين القادمين.