أجندة الأحداث السياسية الخميس 14 ديسمبر.. تعرف عليها

سلوى عثمان تنشر "المال"، أجندة الأحداث السياسية، غدًا الخميس 14 ديسمبر 2017- وزراء وحكومة يعقد جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ندوة عن ترشيد الطاقة، غدًا، بهدف زيادة وعي المستهلكين عن طرق الاستخدام الأمثل للطاقة، للحد من ارتفاع التكلفة الناتجة عن سوء الاستعمال في المنازل، وم

سلوى عثمان

تنشر “المال”، أجندة الأحداث السياسية، غدًا الخميس 14 ديسمبر 2017-

وزراء وحكومة

يعقد جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ندوة عن ترشيد الطاقة، غدًا، بهدف زيادة وعي المستهلكين عن طرق الاستخدام الأمثل للطاقة، للحد من ارتفاع التكلفة الناتجة عن سوء الاستعمال في المنازل، ومن المقرر أن يترأس الندوة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بمشاركة عدد من العاملين بالجهاز ورؤساء جمعيات المجتمع المدنى العاملين في مجال حماية المستهلكين، وبعض المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة، للرد على استفسارات المشاركين وأحدث الطرق التي يتم استخدامها في توفير الطاقة وخاصة من لمبات الليد في الإضاءة.

أحزاب ونقابات وحركات

قررت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، استكمال اجتماعتها بنادي الإذاعيين برئاسة الإعلامي حمدي الكنيسي، لمناقشة طرق فرز استمارات القيد للنقابة، ومباشرة أعمال تجهيزات المقر الجديد.

وقال الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين، إنه تم جمع 5 آلاف استمارة قيد من جميع الفضائيات وقطاعات ماسبيرو حتى الآن، مشيراً إلى أن اللجنة التأسيسية ستبحث خلال الاجتماع المقبل طرق فرز الاستمارات وبحث تأجير مقر للفرز به.

تعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمر النقابات الفرعية، لمناقشة قانون المسئولية الطبية والإسكان والربط الإلكتروني وتوحيد مصاريف المنشآت الطبية وشكاوى الأطباء، ويبحث المؤتمر تقييم أداء أعضاء مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وسيناقش علاقة النقابة بالجهات التنفيذية وعلاج الأطباء وتنسيق عمل لجنة “مصر العطاء” .



جامعات

تنظم وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، حفل ختام حملة الـ “16 يوما”، لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان “شباب جامعة القاهرة في مواجهة العنف ضد المرأة”.

وتبدأ الفعاليات بوقفة باللافتات أمام القبة، ثم طابور عرض بمشاركة الطلاب، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس، يعقبه افتتاح معرض للصور ببهو قاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة، ويليه افتتاح حفل الختام بالقاعة، ويلقى رئيس جامعة القاهرة كلمة حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة من العنف، وتلقى الدكتورة مها السعيد مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، كلمة حول دور وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة فى مناهضة التحرش والتوعية بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعى.

محاكمات

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً، حكمها فى دعوى وقف دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة والإسكندرية.

كان هشام جابر محمد، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 10632 لسنة 71 ق، اختصم فيها نقيب المهندسين بصفته، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة والإسكندرية فى 15 ديسمبر 2017، لطرح الثقة فى مجلس نقابة المهندسين بالجيزة، وكذلك سحب الثقة من نقيب الإسكندرية.

محافظات.

تنظم المنطقة الأزهرية بدمياط، مسيرة صامتة بالزى الأزهرى، تحت عنوان القدس عاصمة أبدية لفلسطين، تبدأ من أمام مبنى المنطقة الأزهرية بكورنيش النيل حتى مكتبة مصر العامة، والمسيرة الصامتة تعبيرًا من علماء ومشايخ الأزهر الشريف للاعتراض على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس واعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل.

وتأتى المسيرة بمشاركة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.