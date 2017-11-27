أجندة الأحداث السياسية الثلاثاء 28 نوفمبر

سلوى عثمانالبرلمان ــ تعقد لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، اجتماعا مشتركا مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والخطة والموازنة، وذلك غدا الثلاء ، يناقش الاجتماع مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام . ــ تعقد لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أ

سلوى عثمان

البرلمان

ــ تعقد لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، اجتماعا مشتركا مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والخطة والموازنة، وذلك غدا الثلاء ، يناقش الاجتماع مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام .

ــ تعقد لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين غدا الثلاثاء ، لمناقشة 4 طلبات إحاطة خاصة بتقنين الأوضاع، و4 طلبات إحاطة خاصة بعدم تفعيل قانون المناقصات والمزايدات .

وزراء وحكومة

ــ يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سمينار بعنوان “آفاق العلاقات المصرية، الصينية: ‏بين الحاضر والمستقبل” غدا الثلاثاء، وسيعقد السمينار على مدار يوم ‏واحد بمشاركة واسعة لعدد كبير من الباحثين والمتخصصين الصينيين والمصريين، ويهدف السمينار إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الصينية والتي شهدت تطورا ‏ملحوظا خلال العامين الماضيين في مجالات التجارة والاقتصاد والسياسية بالإضافة إلى التعرف بمبادرة ‏‏”الحزام والطريق” التي أعلنتها حكومة الصين لإحياء وتطوير طرِيق الحرير التاريخي وكذلك التعرف ‏على تجربة الصين الرائدة في التنمية الاقتصادية حيث يولي المركز أهمية كبيرة للتعرف على ‏التجارب المختلفة في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والنهوض المجتمعي ، من المقرر أن يفتتح السمينار كل من المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومعالي السفير سونج آيقوه سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، بالإضافة إلى كلمة يلقيها ممثل ‏وزارة الخارجية المصرية وكذلك ستقوم الأستاذة نيرفانا فراج مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بإلقاء كلمة حول التعاون بين المركز والمؤسسات الصينية ‏المختلفة وأخيرا كلمة للأستاذ لي دونج مستشار سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

ــ تزور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا، المصابين في هجوم مسجد الروضة، والمقيمين حاليا في الإسماعيلية، لتلقي العلاج والرعاية الكاملة، للاطمئنان عليهم والتعرف على احتياجاتهم ، وأوضحت وزيرة التضامن، أنّ مجلس الوزراء يمنح المعاش الاستثنائي بعد إعلان الوراثة للأبناء والورثة، مضيفة: “نساعد منذ أول لحظة في تسهيل استخراج إعلان الوراثة، بالتعاون مع وزارة العدل” ، ولفتت والي، إلى أنّ وزارة التضامن تجمع البيانات عن الأسر والأماكن الموجودين بها، بحيث يؤدي ذلك إلى تقديم أفضل ما يمكن من مساعدات تلبي احتياجاتهم، كما أن هناك مجموعات للدعم النفسي يقدمها متطوعو الهلال الأحمر بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الصحة النفسية، وهذا الدعم يحتاجه أهالي الشهداء والمصابين، بخاصة الذين فقدوا أطفالهم وعائلهم.

أحزاب وحركات ونقابات

ــ يجتمع ائتلاف دعم مصر في أحد فنادق القاهرة ظهر الغد الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا، ومن ضمن جدول الأعمال الذي سيناقشه الائتلاف تشكيل الهيئة الجديدة وفقا لتعديلات اللائحة الجديدة، التي تم إقرارها في الموتمر السنوي للائتلاف لاستكمال تشكيلات لائتلاف دعم مصر ، يذكر أنه وفقا لتعديلات اللائحة، سيتم اختيار النائب طاهر أبو زيد نائبا أول لرئيس الائتلاف، وضم نائبين جدد منهم أشرف رشاد وكريم درويش ليصبح التشكيل 6 نواب بدل من 4 نواب لينضموا إلى الدكتور حسين عيسي وعمر غلاب وسمير الخولي ومحمد علي يوسف، وتصعيد مجدي مرشد أمين عام ائتلاف دعم وتصعيد سعد الجمال رئيسا شرفيا للائتلاف.

ــ وجه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي غدًا الدعوة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية “قانون عادل للأسرة المصرية” المقترح من الاتحاد النوعي لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة وعدد من عضوات الأحزاب والشخصيات العامة المهتمات بالقانون ، وتقام المناقشة برعاية كل من مركز الأهرام الاستراتيجي ومجلة نصف الدنيا، وذلك الساعة السادسة مساءا بمقر الحزب.

ــ ينظم غدا، مجمع إعلام دمياط برئاسة عزة الهراوى ندوة حول “تمكين المرأة ومناهضة العنف ضدها”، بهدف تفعيل دور المرأة لخلق جيل المستقبل، بمكتبة مصر العامة بمشاركة القيادات النسائية والشبابية وإعلاميين ، من المقرر أن تحاضر فى الندوة النائبة البرلمانية إيفلين متى بطرس.

ــ تستعد حملة “هتكمل حلمنا” برئاسة المنسق العام المستشار أحمد أمين والأمين المساعد الخبير السياحي عمرو العطار، عن تدشين حملة داعمة لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال بناء مصر عبر الطريق الصحيح، وتحقيق كل رغبات وطموحات الشعب المصرى غدا الثلاثاء بنادي الزراعيين بالدقي بقاعة “الماسة” ، و أضاف بيان الحملة أنه سيتم تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة أثناء حفل التدشين بحضور عدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب والرياضيين وطلاب جامعات مصر منهم طلاب جامعة “القاهرة وجامعة النيل وزويل” وعدد من الكتاب والفنانين والعديد من الشخصيات التي يقدرها المواطن ويثق في حبها للوطن.

أخرى

ــ يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب دورته الخامسة غدا الثلاثاء بمقر الامانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية الدكتور عوّاد بن صالح العواد، وبمشاركة الدول الاعضاء في المكتب وهى “السعودية، الأردن، موريتانيا، السودان، الصومال، العراق، مصر، والامارات،” وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد لدى الجامعة العربية ورئيس قطاع الاعلام والاتصال ، وسيناقش عددا من قضايا العمل العربي المشترك في مجال الاعلام،ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية فيما يخص الاعلام وسبل دعم القضية الفلسطينية اعلاميا ، و سينظر المكتب التنفيذي في التوصيات التي أعدتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي في ختام اعمال دورتها الـ ٩٠ اليوم بالجامعة العربية بشأن مشروع جدول الاعمال والبنود المدرجة عليها وفِي مقدمتها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها،وما يتعلق بالإعلام العربي واجندة التنمية المستدامة، ودور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب، الى جانب مناقشة المقترحات المقدمة حول المحور الفكرى للدورة العادية الـ ٤٩ لمجلس وزراء الاعلام العرب والمقرر عقدها في مايو ٢٠١٨،الى جانب مناقشة موضوع عاصمة الاعلام العربي.

ــ يستضيف مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثانى للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمى للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016/ 2021) ، ويشارك فى الاجتماع ممثلو وزارات العدل والداخلية والصحة بالدول العربية، من مصر، والأردن، والإمارات، والبحرين وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وعُمان، وفلسطين، وقطر، ولبنان، وليبيا، والمغرب واليمن، إضافة إلى ممثلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة للجامعة العربية ، ويعقد الاجتماع بدعوة من قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة، والمكتب الإقليمى للأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنى بالمخدرات والجريمة، ويأتى اجتماع اللجنة فى إطار دورى، لتقييم الأنشطة والمشروعات المنفذة لهذه السنة، ووضع آلية وجدول زمنى لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال العام المقبل بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، التى تمثل أهمية قصوى فى الوقت الراهن، خاصة فى مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية.

جامعات

ــ أعلنت كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس بالإسكندرية عن مؤتمرها العلمي الدولي الثاني عن “الإعلام وثقافة التسامح” والذي تبدأ فعالياته غدا الثلاثاء ، و يشهد مشاركة واسعة من جامعة الدول العربية ومنظمة الايسيسكو ووزارة التعليم العالي والجامعات العربية والمصرية والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام ومشاركة ٩٠ باحثا يقدمون أوراقًا بحثية تصل إلى خمسين بحثا بجانب الأوراق البحثية والتجارب الخاصة للمؤسسات ، وسيشارك الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات فى الحلقة النقاشية للمؤتمر بعنوان التسامح واخلاقيات العمل الاعلامى مع نخبه من اساتذة الاعلام من بينهم الدكتور سامى عبدالعزيز والدكتور سامى الشريف والدكتور محمد شومان والدكتوره هويدا مصطفى والدكتورة سوزان القلينى عضو المجلس الأعلى للاعلام وعميد آداب عين شمس وكرم جبر رئيس الهيئه الوطنية للصحافة.

محاكمات

ــ تنظر دائرة إرهاب الشرقية، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي،و عضوية المستشارين محمد عبد الوهاب، ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، أولى جلسات محاكمة خلية إخوانية، مكونة من 5 أفراد، لتحريضهم على العنف، بمركز بلبيس ، تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائي، يفيد بضبط خلية ، مكونة من كل من “وليد ش ع س”، إمام وخطيب، مقيم السعادات، و”يسري م ع”، 54 سنة، مراجع حسابات بإدارة بلبيس، مقيم بير عمارة، و”محمد س ال”، 48 سنة، صاحب مكتب دعاية، مقيم بلبيس، و”إبراهيم م ع”، 48 سنة، عامل، مقيم السعادات، و”عبد الرحمن س م”، 21 سنة، طالب، مقيم بلبيس ، و تبين تكوين المتهمين خلية إخوانية، تهدف إلى تكثيف أنشطة تنظيم جماعة الاخوان الارهابية ، ووضع خطة للتصعيد من أعمال العنف والشغب، من خلال الاستمرار في تنظيم التظاهرات .

ــ تنظر غدأ محكمة جنايات الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، أولى جلسات محاكمة خلية إخوانية مكونة من 6 أفراد لتحريضهم على العنف والشغب بدائرة مركز منيا القمح ، تعود أحداث القضية ليوم 30 من شهر أغسطس، لسنة 2017، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائى، بقيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن الوطنى من القبض على خلية إخوانية مكونة من كل “سعيد ذ م ‘” 46 سنة فنى تبريد مقيم السعديين منيا القمح، و”ناصر ذ م” 38 سنة مفتش تموين مقيم السعديين، و” كامل ع ع ” 52 سنة مدرس ثانوى صناعى، مقيم بنى قريش، و”عبد السلام ال ع ر” 44 سنة مدرس ثانوى صناعي، مقيم بنى هلال، و” إسلام ع م” 26 سنة واعظ عام بالأزهر، مقيم السعديين و، “أسامة ع ج” 24 سنة مهندس حر مقيم بندر منيا القمح.

محافظات

ــ قال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام في بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات: إن المركز يُنظم مؤتمر القليوبية الثالث لدعم أجهزة الدولة في الحرب ضد الإرهاب صباح غدا الثلاثاء ، تحت شعار “كلنا معك من أجل مصر في مواجهة الإرهاب والتنمية الاقتصادية وتمكين الشباب والمرأة”، بمشاركة شباب الجامعة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وأضاف عرفة، أنه من المقرر أن يتحدث خلال المؤتمر الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن جهود الدولة في تمكين الشباب، والدكتور وديع فتحي أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة بنها عن مصر المكان والمكانة، كما يناقش المؤتمر استراتيجية مصر في مواجهة الإرهاب وحروب الجيل الرابع.