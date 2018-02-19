أجندة الأحداث السياسية.. الثلاثاء 20 فبراير

سلوى عثمان



حكومة ومحافظون



يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعى، غدا الثلاثاء، لمناقشة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء ومتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية، وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان‪ ، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية ، كما تستعرض تقرير حول توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة، واستعراض ملامح مشروع التأمين المقترح ، ودراسة إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لهذه المبادرة، بحيث يتم إطلاق المشروع قريباً، على نحو يحمى حقوق العمال ويحقق أقصى فائدة لهم ويسهم فى تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

يعقد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، غداً الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا للانتخابات الرئاسية المقررة فى شهر مارس المقبل من هذا العام، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة ، ودعا محافظ دمياط، الاجهزة الأمنية ورؤساء المدن والمراكز ومديرو المديريات الخدمية ، وذلك لمناقشة الإعداد والتنسيق لعقد الانتخابات، والتأكيد على مدى توافر الإمكانيات وجاهزية مقرات الانتخابات لاستقبال المواطنين، وتسهيل العملية الانتخابية على كل مواطن له الحق الانتخابى، ومتابعة سير العملية الانتخابية لرصد كافة السلبيات، والتعامل معها فورا وتأمين العملية الانتخابية بشكل تام.

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه سوف يستقبل صباح غد الثلاثاء، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، خلال الزيارة التى يقوم بها للإسماعيلية ، وأشار المحافظ فى بيان له اليوم، أنه من المقرر أن يستقبل نقيب الصحفيين بمكتبه بديوان عام المحافظة، فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح الغد، ويعقد مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات ، ويتضمن برنامج الزيارة، حضور المحافظ ونقيب الصحفيين الندوة التى ستعقد بمقر المجمع الإعلامي بمركز النيل للإعلام بالشيخ زايد، وذلك لإستعراض ومناقشة ملفات المشروعات الخدمية والتنموية، التى تم تنفيذها على أرض الإسماعيلية، وإستعراض ملفات الانجازات.



أحزاب وحركات ونقابات



يستكمل مجلس الدولة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة تدريبية لقضاة المجلس بعنوان “نظرة عامة على الأعمال المالية غير المصرفية”، غدا الثلاثاء، وتجرى أعمال الورشة تحت رعاية المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الذى سيفتتح الورشة بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشارين أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، ونائبى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من قضاة مجلس الدولة وأعضاء لجان التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية ، وتستهدف الورشة التدريبية التعريف بأنشطة الهيئة العامة للرقابة المالية فى مجالات سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق ، وأكد المستشار محمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، أن الورشة التدريبية لقضاة مجلس الدولة فى مجال الأعمال المالية غير المصرفية تعد الأولى من نوعها التى ينظمها مجلس الدولة فى هذا الشأن، وأنها ذات طبيعة فنية وقانونية متخصصة وستعود بالفائدة على قضاة مجلس الدولة خاصة ممن يعملون بدوائر الاستثمار.

أعلن ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد والمنسق العام لاجتماع رؤساء الأحزاب السياسية، تنظيم أول مؤتمر شعبى للأحزاب غدا الثلاثاء ، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك فى مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية ، وأضاف أن هناك سلسلة من المؤتمرات ستُعقد تباعا فى المحافظات، مشددا على أن مصر تواجه كمًّا كبيرا من المؤامرات والمخططات الخارجية التى تستهدف أمنها واستقرارها، وأن المشاركة الشعبية فى الانتخابات بمثابة الرد والدفع لأى تأثير على استقلال قرار الدولة المصرية.

محافظات



ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، غدا الثلاثاء ، فى السادسة مساءا محاضرة بعنوان “القدس… بين الشرعية الدولية والتسوية السياسية”، يُلقيها الدكتور مفيد شهاب؛ أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق ، وسوف يتحدث الدكتور مفيد شهاب خلال المحاضرة عن مركز مدينة القدس الشريف وفق أحكام القانون الدولى المتعلقة بها، ودراسة مستقبل المدينة وكيف يمكن تحقيق الاستقرار لها ولسكانها والمترددين عليها مع الحفاظ على تراثها الديني: الإسلامى والمسيحى واليهودي، فى ضوء ما يثار من أن وسائل التسوية السياسية هى وحدها الكفيلة بإيجاد حلول نهائية للقضية الفلسطينية بكل أبعادها، وما يتردد من أن هناك عددًا من المبادرات المطروحة للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما يسهم فى إنهاء الصراع العربى الإسرائيلى وعودة الأمن والسلام لمنطقة الشرق الأوسط.



جامعات



تنظم ” وحدة أبحاث القانون والمجتمع ” بالجامعة الأمريكية غدا الثلاثاء الساعة 8 مساءا ، ندوة ونقاش مفتوح بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لمناقشة الدراسة التحليلية والتي تتناول معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة باعتبارها الأداة الرئيسية للدعم النقدي الموجه على أساس الدخل في الوقت الحالي، وكذلك العوامل الاقتصادية التي تقلل من فعاليتها مثل: معدلات البطالة والتضخم وزيادة الفقر. وتناقش الدراسة مدى ملاءمة المعاشات غير المرتبطة باشتراكات في توفير الحماية الاجتماعية وذلك من خلال تحليل طريقة عمل تلك المعاشات وفلسفتها وأسلوبها في الاستهداف ، و يشارك في الندوة ، محمد جاد الباحث في ملف العدالة الاجتماعية ، و حسناء محمد الباحثة ، ويقدمان عرضاَ للدراسة ونتائج البحث الميداني ، والمتحدثان د. هانيا شلقامي ، أستاذ باحث مساعد بمركز البحوث الاجتماعية ، و وائل جمال كاتب صحفي وباحث متخصص في الاقتصاد ، ويتناول المتحدثان عدة محاور منها معاشات الضمان والتحويلات النقدية ، و العلاقة الجدلية بين المعاشات غير المرتبطة باشتراكات وباقي أشكال الدعم ، و البطالة والتشغيل والأجور .



محاكمات



قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، استكمال التحقيق مع محمد القصاص عضو حزب مصر القوية، غدا الثلاثاء ، فى اتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية ، وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهم علي خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.