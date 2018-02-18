أجندة الأحداث السياسية.. الإثنين 19 فبراير

سلوى عثمان البرلمان تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا، الاثنين، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية

سلوى عثمان



البرلمان



تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا، الاثنين، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك، بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال، ووجهت لجنة القوى العاملة، الدعوة إلى وزراء القوى العاملة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والشباب، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحاتهم الوزراء بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.

أحزاب وحركات ونقابات



يعقد مجلس الدولة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة تدريبية لقضاة المجلس بعنوان “نظرة عامة على الأعمال المالية غير المصرفية”، يومى الاثنين والثلاثاء، وتجرى أعمال الورشة تحت رعاية المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الذى سيفتتح الورشة بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشارين أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، ونائبى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من قضاة مجلس الدولة وأعضاء لجان التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية ، وتستهدف الورشة التدريبية التعريف بأنشطة الهيئة العامة للرقابة المالية فى مجالات سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق ، وأكد المستشار محمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، أن الورشة التدريبية لقضاة مجلس الدولة فى مجال الأعمال المالية غير المصرفية تعد الأولى من نوعها التى ينظمها مجلس الدولة فى هذا الشأن، وأنها ذات طبيعة فنية وقانونية متخصصة وستعود بالفائدة على قضاة مجلس الدولة خاصة ممن يعملون بدوائر الاستثمار.

تنظم حملة “بالفكر نحميها”، التى جرى تدشينها مؤخرًا لإعلان دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، مؤتمرا صحفيا عالميا، غدا الاثنين، فى قاعة المؤتمرات الكبرى بنادى أعضاء هيئة التدريس بالأزهر ، و سيتم تنظيم وقفة لدعم القوات المسلحة والشرطة المصرية فى العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018” والحرب على الإرهاب.

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة الصناعة، حفل توزيع جوائز مسابقة التميز الصحفي للعام الأول 2017 فى السادسة مساء يوم الإثنين 26 فبراير بمسرح النقابة ، يتضمن الحفل تكريم الفائزين بالمسابقة، ولجان التحكيم، ومجموعة من القامات الصحفية والشخصيات العامة.

جامعات



تنظم جامعة المنصورة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ” أسبوع المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية ” خلال الفترة من غدا الإثنين حتى 25 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب واشراف الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، ويهدف تنظيم الأسبوع إلى تعريف كل القطاعات والفئات داخل الجامعة بأهمية المشاركة في الانتخابات وتفعيل المشاركة في الانتخابات كما يحاضر في فعاليات الأسبوع التوعوي عدد من أساتذة الجامعة على رأسهم الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق والدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور إلى جانب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، وأكد الدكتور شريف خاطر أن تنظيم الأسبوع يأتي في إطار مسئولية الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للمادة 3 من مشروع قانونها واختصاصها بتوعية وتثقيف الأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاء والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم، كما يجوز لها أن تستعين بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وأجهزة الإعلام.

محافظات



تنظم محافظة أسوان، غداً الاثنين، مؤتمراً جماهيرياً بعنوان “شارك بصوتك لمستقبل بلدك”، بهدف دعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، برعاية وحضور اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان.

قال المحافظ، فى بيان له، إن التقاعس عن واجب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، يعتبر بمثابة خيانة للوطن وتخاذل لدورنا تجاه مستقبل أبنائنا، مؤكداً ضرورة وأهمية نزول جموع المواطنين أمام المقار واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة لاختيار من يمثلهم، لأن ذلك يمثل قيمة كبيرة لكل منا، مشيراً إلى أن مكانة الدول تقاس بمدى مشاركة شعبها فى انتخاب رئيسها بحرية وديمقراطية كاملة، كما أن ذلك يساهم بشكل مباشر أيضاً فى رفع مستوى الإنتاج والاقتصاد.

ينظم مجمع إعلام دمياط برئاسة عزة الهراوى مديرة المركز ندوة حول “دور المرأة فى المشاركة السياسية” غدا اﻻثنين الساعة 11 صباحا، بقاعة النادى الثقافى اﻻجتماعى، أمام مدرسة التجارة المشتركة بدمياط، والهدف من الندوة رفع الوعى السياسى لدى المرأة للمشاركة فى اﻻنتخابات الرئاسية 2018، بمشاركة قيادات نسائية وتعليمية وموظفات دواوين الحكومة، ومكلفات الخدمة العامة وعضوات النادى الثقافى اﻻجتماعى والإعلاميين ، و تحاضر فيها النائبة البرلمانية إيفلين متى عضو مجلس النواب، وتأتى الندوة ضمن الحملة الإعلامية “انزل / شارك / صوتك أمانة”.