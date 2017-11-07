أجندة الأحداث السياسية الأربعاء 8 نوفمبر

سلوى عثمانرئاسة الجمهورية ــ ينطلق ماراثون الدراجات فجر غدا الأربعاء، في رابع أيام منتدى شباب العالم بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوزراء وشباب المنتدى، وطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من أمام أيقونة السلام في شرم الشيخ، وأيقونة السلام عبارة عن مجسم تشكيلي موجود على قاعد

سلوى عثمان



رئاسة الجمهورية

ــ ينطلق ماراثون الدراجات فجر غدا الأربعاء، في رابع أيام منتدى شباب العالم بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوزراء وشباب المنتدى، وطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من أمام أيقونة السلام في شرم الشيخ، وأيقونة السلام عبارة عن مجسم تشكيلي موجود على قاعدة ضخمة تعلوها أجنحة موجهة في جميع الاتجاهات، وتحتضن فوقها الكرة الأرضية تمثل دول العالم وهو معلم شهير فى شرم الشيخ يعنى أن أجنحة السلام ترفرف حول جميع دول العالم، ومن المقرر عقب انتهاء المارثون التقاط الشباب الصور التذكارية مع الرئيس.

البرلمان

ــ يعقد معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، صالونه البرلماني الثاني ، غدا الاربعاء ، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بعد انتهاء الجلسة ، تأتي الجلسة تحت عنوان “أكتوبر – عبور جديد نحو التنمية” ويأتى هذا الصالون فى إطار ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الرابعة والأربعين، واستلهام روح أكتوبر للعبور نحو التنمية فى ظل ما تشهده البلاد من طفرات تنموية ومشروعات قومية عملاقة واعدة ، ويتحدث فى هذا الصالون اللواء أركان حرب الدكتور كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بحضور لفيف من النواب أعضاء المجلس.

ــ تستكمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، غدا، مناقشة مشروع الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، علاوة عن عدد من طلبات الإحاطة حول الكهرباء، منها المقدم النائب أحمد همام بشأن تأهر الوزارة فى صرف مبالغ مقايسات المحولات مما يؤدى إلى زياردة الأسعار وإهدار المال العام، والطلب المقدم من النائب سامى المشد بشأن سوء حالة شبكة الكهرباء فى دائرة ومركز ومدينة السادات، وأخيرًا طلب النائب محمد حمدى دسوقى بشأن تلوث الهواء الناتج عن الأعطال فى محطة إنتاج كهرباء الوليدية بمحافظة أسيوط.

حركات وأحزاب ونقابات

ــ أعلن الإعلامي أحمد العايدي المنسق العام لجمعية من أجل مصر بالإسماعيلية، عن تنظيم الجمعية لندوة موسعة، بعنوان “مصر بشبابها” وذلك غدا الأربعاء على مسرح مكتبة مصر العامة في تمام الساعة الـ 7 مساء، يحاضر فيها الدكتور إبراهيم حسن الغزاوي محاضر القانون الدولي، ومجموعة من أعضاء الجمعية ، وهدف الندوة تعريف الشباب بالتحديات الحقيقية التي تواجه ملفات التنمية ودورهم الحقيقي في الدفع بعجلة الوطن إلى الأمام في ظل منتدى شبابي عالمي تطرحه الرئاسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويهدف في المقام الأول إلى صناعة الريادة الشابة وصياغة جديدة لأطروحات وملفات الوطن عن طريق عقول ورؤية الشباب .

ــ ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، لقاءًا عامًا بعنوان “أهمية التسجيل الالكتروني للأراضي في مصر”، غدا ويعقد اللقاء بحضور عادل الحميلي، الباحث بالمركز، والنائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، والمهندس محمد حسني يوسف، مدير وحدة GIS بوزارة الاتصالات، والمهندس ماجد زهران، ممثل برنامج مشروعات مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس ماجد سامي، رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، وحسين محمد حسين، باحث اقتصاد عمراني ، ويأتي اللقاء ضمن برنامج حقوق الملكية الذي يسعي من خلاله فريق عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة لرفع وعي المجتمع وصانعي القرار حول أهمية الملكيات، ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي وتطوير تشريعات وحلول تضمن تحقيق هذا الهدف

جامعات

ــ تنظم كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع سفارة فنلندا، ندوة عامة بعنوان “المرأة في مصر- 2017: الطريق للأمام،” ضمن سلسلة حوار التحرير، وذلك غدا الأربعاء بمقر الجامعة بالتحرير ، يتحدث في الندوة تيمو سويني، وزير خارجية فنلندا؛ ومحمد ناصري، المدير الإقليمي للأمم المتحدة لدعم المرأة بالمنطقة العربية؛ ونهاد أبو القمصان، المحامية ومستشارة التنمية والعنوسة؛ وهانيا شلقامي، الأستاذ المشارك بمركز الأبحاث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، تدير الندوة منى عمر، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة

أخرى

ــ تعقد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ملتقى جودة التعليم الأزهري، واحتفالية تكريم المؤسسات التعليمية الأزهرية المعتمدة، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، غدا الأربعاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات ، ويحضر الاحتفالية الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والشيخ صالح كامل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، وعمداء كليات جامعة الأزهر وشيوخ المعاهد المعتمدة وعدد كبير من العلماء وخبراء جودة التعليم.