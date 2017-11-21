أجندة الأحداث السياسية الأربعاء 22 نوفمبر

سلوى عثمان وزراء وحكومة يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية والسياسية ومشروعات القوانين المقرر إرسالها لمجلس النواب، كما يترأس المهندس شريف إسماعيل الخميس ، اجتماع مجلس الم

سلوى عثمان









وزراء وحكومة

يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية والسياسية ومشروعات القوانين المقرر إرسالها لمجلس النواب، كما يترأس المهندس شريف إسماعيل الخميس ، اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة خطط التنمية الاستثمارية في كل المحافظات ومتابعة سير المشروعات الجارية فيها.

تعقد اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لدراسة المشكلات التى تواجه المصالح الإيرادية فى مصر برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، اجتماعًا غدًا الأربعاء، بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية وبعض القائمين بأعمال التحصيل للتعرف على المشكلات التى تواجههم .

تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار 2017 الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بأرض المعارض- مدينة نصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتح المعرض وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار والتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر وبحضور نخبة من الوزراء السابقين ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات، وضيف شرف المعرض هذا العام سيكون المركز العربي الصيني لنقل التكنولوجيا وسوف تشارك عدة شركات صينية بعدد من المشروعات في العديد من المجالات المختلفة .

يطلق حى حدائق القبة برئاسة اللواء محمد سالم، للمرة الثانية حملة “بنفسنا نحل مشاكل حينا”، والتى تبدأ غدًا الأربعاء، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية وجمعيات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس ، كانت رئاسة حى حدائق القبة، قد أعلنت بدء تنفيذ حملة “بنفسنا نحل مشاكل حينا”، فى 9 أكتوبر الماضى. وأوضح اللواء محمد سالم، رئيس حى حدائق القبة، أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة ومتطورة فى كل شياخات الحى بمشاركة الإدارات التنفيذية وشباب وسكان الحى، ليصبح حيًّا راقيًا متكامل الخدمات.





أحزاب وحركات ونقابات

أعلن أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الأربعاء، للحديث عن موقف القائمة النهائى بشأن انتخابات النادى المزمع اقامتها يومى الخميس والجمعة المقبلين ، وقال سليمان فى تصريحات صحفية أن القائمة تنتظر الموقف النهائى لهانى العتال المرشح على منصب النائب بعد ان تقرر استبعاده من الانتخابات من قبل اللجنة الأوليمبية من أجل حسم موقفها سواء بالاستمرار أو الانسحاب من انتخابات النادى .

يجتمع مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، مع مجالس الفرعيات، غدا الاربعاء ، بنادي محامين المعادي، في تمام الواحدة ظهرا ، و يناقش الاجتماع إلزام المجلس بتطبيق صحيح قانون المحاماة، بشأن القيد وتجديد الاشتراك، والتثبت من قصر عضوية النقابة على المحامي المشتغل دون سواه، وضوابط تجديد القيد للعام الجديد، ووسائل تيسير هذا الواجب بالتعاون مع النقابات الفرعية ، كما سيناقش الموقف القانوني للنقابة في القضايا المنظورة أمام القضاء بخصوص هذا الأمر، وكافة الأمور النقابية المطروحة على الساحة .

محاكمات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ”التلاعب بالبورصة”، لجلسة غدا الاربعاء ، وذلك لحضور اللجنة الفنية لحلف اليمين القانونية ، ولفت القاضى فى بداية الجلسة إلى ورود ثلاثة خطابات من البورصة وهيئة سوق المال و البورصة بخصوص تشكيل اللجنة التي أمرت المحكمة بتشكيلها، وأن التأجيل ليوم الأربعاء لحضور اللجنة .

جامعات

يحتفل نموذج محاكاة جامعة الدول العربية “almun”، غدًا الأربعاء، وهو النشاط الطلابي، التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ببداية العام الثاني والعشرين للنموذج، وذلك بحضور وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، والكاتب عصام يوسف، بقاعة المؤتمرات جامعة الأزهر. ومن جانبهم، أطلق الطلاب على الحفل، عنوان “الولادة من جديد”، والذي سيتناول النماذج المشرفة من الشباب، الذين قدموا ابتكارات في العديد من المجالات المختلفة، والشركات الجديدة التي استطاعت إثبات مكانتها على مستوى سوق العمل.

أخرى

يطلق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية احتفالية إطلاق البرنامج التدريبى” أكاديمية اتحاد الصناعات المصرية بشأن الموارد البشرية، الاستراتيجيات والحلول العملية من أجل سياسات أفضل فى مجال الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين”؛ غدا الأربعاء بأحد فنادق القاهرة ، ويشارك فى الاحتفالية كل من مديرى الموارد البشرية المشاركين بالأكاديمية، والمديرين التنفيذيين للشركات الممثلة في التدريب، وإدارة اتحاد الصناعات المصرية والخبراء المدربين بالأكاديمية ، ومن المقرر أن يفتتح الاحتفالية كل من المهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ولورا كانسيكاس- سفيرة فنلندا بالقاهرة، ولورنس ويستهوف- سفير هولندا بالقاهرة، وبيتر فان غوي- مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .

يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه (61) غدا الاربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير وإعداد مشاريع القرارات لعرضها على المجلس، ويأتى الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الارهاب ، ويتكون المكتب التنفيذي من وزراء العدل في كل من: ( المملكة الأردنية الهاشمية – المملكة العربية السعودية – جمهورية العراق– دولة قطر– جمهورية القمر المتحدة – دولة الكويت – جمهورية موريتانيا الإسلامية). وتأتي أهمية هذه الدورة في أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، كما أنها ستناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، ومن أهم البنود المعروضة على جدول اعمال الدورة: مكافحة الارهاب، شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، توحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شئون اللاجئين، وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية .