أجندة الأحداث السياسية الأحد 30 / 7 / 2017

سلوى عثماننواب البرلمان ينظم وفد برلمانى من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، زيارة ميدانية غدا الأحد، لمحافظة الوادى الجديد، ويضم الوفد النواب (سعد بدير وعبد الحكيم مسعود ومحمد الحسينى وأحمد الشريف، أعضاء اللجنة)، بالإضافة إلى نواب المحافظة ، وتأتى

سلوى عثمان

نواب البرلمان

ينظم وفد برلمانى من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، زيارة ميدانية غدا الأحد، لمحافظة الوادى الجديد، ويضم الوفد النواب (سعد بدير وعبد الحكيم مسعود ومحمد الحسينى وأحمد الشريف، أعضاء اللجنة)، بالإضافة إلى نواب المحافظة ، وتأتى الزيارة تلبية لدعوة اللواء محمد الزملوط ـ محافظ الوادى الجديد، بغرض التعرف على خطط التنمية فى المحافظة والمشروعات الجارية حاليا والمستهدفة والاستماع أيضا إلى مشاكل المواطنين على الطبيعة بالتعاون والتنسيق مع نواب المحافظة ، وإلقاء الضوء على أن هذه المحافظة التى تحتاج لحزمة حوافز اسثمارية أو تعليمبية أو من خلال الأجور ورفع الرواتب، والهدف تنمية المحافظة والتشجيع على توطين المهاجرين لها من أبناء المحافظات الأخرى.

أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستنعقد غدا الأحد رغم الإجازة البرلمانية، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، موضحا أنه سيتم مراجعة المسودة غدا لتتمكن بعد ذلك من دعوة الأطراف المعنية باللائحة سواء من رجال الأعمال أو الحكومة ، وتأتى ذلك فى إطار التأكد من ترجمة اللائحة لكافة نصوص القانون حتى تكون مشجعة على الاستثمار ومرضية لمختلف قطاعات مجتمع الأعمال، خاصة وأن اللائحة التنفيذية لأى قانون تمثل الخطوات التنفيذية التى يتعامل معها أى مستثمر.

وزراء وحكومة

يُعقد في العاصمة البحرينية ــ المنامة ــ ، غدا ، الاجتماع المشترك لوزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والإمارات، بشأن قطر ، ويأتى الاجتماع تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الـ4 خلال اجتماعهم بالقاهرة 5 يوليو الجاري، وضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك بشأن الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين.

تنظم وزارة الصحة، غدا، احتفالية باليوم القومي للسكان، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، وبحضور وزراء “التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والأوقاف”، ومفتى الديار المصرية، وممثلي عن فضيلة شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من الإعلاميين والجهات المعنية بالقضية السكانية، وذلك بمقر المعهد القومي للتدريب التابع للوزارة بالعباسية.

يشهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا، المعرض العلمي للكلية الفنية العسكرية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء الدكتور مصطفى عبد الوهاب، مدير الكلية الفنية العسكرية ، ويعلن شوقي، نتيجة المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتبنى العباقرة في الرياضيات من طلبة المرحلة الثانوية، والإعلان عن التوسع في المبادرة لتشمل العباقرة في العلوم الأساسية.

توقع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون، غدا، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار ، ويهدف البروتوكول لدعم تشجيع الاستثمار، وإعطاء حوافز للمصريين بالخارج.

نقابات وأحزاب

يعقد حزب “المصريين الأحرار”، ندوته الأسبوعية، غدا الأحد 30 يوليو، وتتناول الندوة خبايا الصراع العربي الإسرائيلي، من منظور نقدي يوضح ويكشف العديد من الحقائق، ويحل ضيفًا على الندوة، الكاتب الصحفي محمد زكي الشيمي، ويدير اللقاء والحوار، الدكتور محمود العلايلي رئيس الحزب.

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا غدا الأحد، بعد غياب عن الانعقاد لمدة تزيد عن شهر، ما دفع بعض أعضاء المجلس إلى تقديم مذكرة لنقيب الصحفيين لدعوة المجلس للانعقاد ، ومن المقرر أن يخرج اجتماع المجلس ببعض القرارات المهمة للصحفيين منها الإعانات والقروض وفتح مشروع العلاج لمدة أسبوع للصحفيين الجدد، كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة أزمة المواقع المحجوبة، وموقف الصحفيين بالصحف الحزبية، وتخصيص أرض لمستشفى النقابة بمدينة 6 أكتوبر، وتخصيص 280 شقة لأعضاء النقابة بـ”مدينتي” ، يذكر أن 4 من أعضاء المجلس وهم “جمال عبدالرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر” قد تقدموا بمذكرة الأسبوع الماضي إلى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، تطالب بضرورة عقد اجتماع للمجلس، كما تؤكد أن عدم انعقاد المجلس بكامل أعضائه لمدة تزيد عن شهر تعد مخالفة قانونية.

جامعات

ينظم مركز التميز التربوي بكلية العلوم جامعة عين شمس، غدا، بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للتعليم العالي بالجامعة الأمريكية ومركز إعداد القيادات التربوية ندوة بعنوان “بحوث الفعل في المدارس” ، و الهدف من عقد الندوة هو المساهمة في تحقيق خطة الكلية الاستراتيجية لتحسين الأداء في المدارس من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية والاهتمام بالمحرك الرئيسي المعلم وتقديم التدريبات اللازم لتطوير مهاراته وزيادة كفاءته.

تنظم جامعة القاهرة، غدا الأحد، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة وقف المستشار الراحل الدكتور محمد شوقي الفنجري لبحوث خدمة المجتمع لعام 2016-2017 والتي تنظمها جامعة القاهرة سنويا ، وكانت أبحاث المسابقة هذا العام تحت عنوان (إستراتيجية تسويق السياحة في مصر وثقافة التعاون مع السائح)، ومن المقرر أن يُكرِّم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الفائزين في المسابقة، التي تقدم لها 43 باحثا من مختلف الجهات، وفاز ثلاثة باحثين بالجوائز الثلاث الأولى، إلى جانب 16 باحثًا فازو بجوائز تشجيعية ، وكان مجلس جامعة القاهرة أقرَّ أسماء الفائزين في المسابقة، وأعلنت اللجنة المشرفة على المسابقة برئاسة الدكتور سعيد ضو نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أسماء الفائزين بعد انتهاء لجان التحكيم المكونة من أساتذة متخصصين.

تشهد جامعة أسيوط غدا الأحد انطلاق مشروع تدريب المعلمين بمحافظة أسيوط، بعنوان “نحو معلم أفضل” والذي تنظمه كلية التربية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس الاجتماعية ومكتبة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية ، ويستهدف المشروع الارتقاء بمستوى أداء 1000 معلم من مختلف مدن وقرى محافظة أسيوط، وذلك من خلال تدريبهم على أيدي نخبة من المدربين المتخصصين من جامعة أسيوط، ومن مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل والتكنولوجيا، لمدة 45 يوما بواقع 6 ساعات يوميا يشارك فيها المتدربون في ورش عمل حول أصول التدريس وكيفية توظيف التكنولوجيا في التدريس، مشيرا إلى أن هذا المشروع ينطلق لأول مرة خارج محافظتي القاهرة والإسكندرية، وبدعم وتمويل من مؤسسة ساويرس الاجتماعية.

محاكمات

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و25 آخرين في قضية “اقتحام السجون”، وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة في يونيو 2015، من محكمة الجنايات، بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم، أمام دائرة جنائية أخرى.

تُصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، غدا، حكمها في الاستشكال المقدم من مجموعة من المحامين على حكم أول درجة الصادر في أبريل الماضي، والذي يقضي بعدم الاعتداد بأحكام بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة باسم “تيران وصنافير”، الصادرة من محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، وتغيب مقدمو الاستشكال لـ 3 جلسات، فيما حضر المحامي أشرف فرحات “المُستشكل ضده”، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلستين متتاليتين، وبعدها حجزت الاستشكال للحكم، لجلسة الغد، ويُشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت أحكاما بوقف أحكام بطلان اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، استنادا إلى كوّن الاتفاقية من أعمال السيادة ولا ولاية للقضاء عليها، وتقدم محامون باستشكال ضد الحكم.

أخرى

يترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اجتماع عاجل لمجلس الحكماء، غدًا الأحد، وذلك لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاه المسجد الأقصى المبارك، ومن المقرر أن يناقش مجلس حكماء المسلمين ، فى اجتماعه الذى ينعقد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، سبل وقف تصعيد الاحتلال الصهيونى ضد المسجد الأقصى المبارك والإجراءات الاستفزازية التى اتخذتها قوات الاحتلال بحق المصلين فى المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات الوحشية عليهم وعلى حرمة القدس الشريف.