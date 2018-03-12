أجندة الأحداث السياسية أبرزها مؤتمرات دعم السيسي رئيسا لفترة ثانية

سلوى عثمان تشهد أجندة الأحداث السياسية غدا الثلاثاء، عددا من الفاعليات والأحداث أبرزها مؤتمرات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سباق الرئاسة، ومناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافغحة جرائم تقنية المعلومات. البرلمانقررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عقد اجتماعيين



سلوى عثمان

تشهد أجندة الأحداث السياسية غدا الثلاثاء، عددا من الفاعليات والأحداث أبرزها مؤتمرات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سباق الرئاسة، ومناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافغحة جرائم تقنية المعلومات.

البرلمان



قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عقد اجتماعيين غدا وبعد غد ، لمناقشة أول مواد مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لاسيما بعد الموافقة المبدئية على المشروع خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الجاري.

وتسعى اللجنة إلى مناقشة مواد مشروع القانون، في حضور ممثلي 19 وزارة وجهة مختلفة معنية بمشروع القانون للتوافق حولها، تمهيدًا للتصويت عليها من النواب، وفي مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة، المالية، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، البنك المركزي، جهاز حماية المستهلك.



وزراء وحكومة



يعقد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مؤتمرا صحفيا مساء غد الثلاثاء، لمناقشة التقرير الذى قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان فى “جنيف” بعنوان “خلفيات ورسائل”، وذلك فى مقر نادى المراسلين الأجانب بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة.

و كان المستشار عمر مروان قد سلّم المفوض السامى لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضى، تقرير مراجعة منتصف المدة الخاص بتنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وعرض الوزير خلال اللقاء الملامح العامة للتقرير، والجهود التى بذلتها مصر على أرض الواقع فى مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وشدد وزير شؤون مجلس النواب فى اللقاء نفسه، على أن تقديم مصر لتقريرها بشكل طوعى يأتى فى إطار وفائها بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفى ضوء الأهمية التى توليها للتعاون مع الأمم المتحدة والآليات التابعة لها

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مؤتمر كلية طب جامعة عين شمس السنوى الـ39 فى تمام العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من مارس الجارى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

ويعد المؤتمر بمثابة الحدث الطبى الأكبر بمصر والشرق الأوسط؛ خاصة بعد حصول المؤتمر على الاعتماد الدولى لأول مرة فى تاريخ الجامعات المصرية.

كما ينفرد بالحصول على 36 ساعة معتمدة Credit Hour من الاتحاد الأوروبى للتخصصات الطبية UEMS، بالإضافة إلى نشر الأبحاث المقبولة بالمؤتمر فى عدد خاص من مجلة QJM إحدى المجلات الصادرة عن جامعة أوكسفورد Impact Factor 3.13



أحزاب وحركات ونقابات



تنظم “حملة كلنا معاك من أجل مصر” بمدينة ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية، غدا الثلاثاء، مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال محمد علوان البطريق، المنسق العام لجمعية من أجل مصر بمركز ومدينة بلبيس، إنه سوف يعقد فى الرابعة من عصر الغد بأرض جوت بلبيس، أكبر مؤتمر جماهيرى تشهده مدينة بلبيس، بحضور عدد من النواب والقيادات التنفيذية والشعبية، من أجل إعلان أبناء مركز بلبيس دعهم وتأييدهم للرئيس السيسي، موضحا أن المؤتمر سوف يشارك فيه عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة، وأبناء مركز بلبيس وشبابها والمرأة .

قال النائب أحمد أبوخليل عضو مجلس النواب، بمحافظة البحر الأحمر، إن القبائل العربية بمشاركة ائتلاف دعم مصر، ستعقد مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، بمدينة القصير غدًا الثلاثاء

و من أبرز الشخصيات التى ستحضر المؤتمر النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب أحمد رسلان، مؤكدًا أن الصعيد على قلب رجل واحد لدعم السيسى .

ينظم مجلس الشباب المصري للتنمية، بالتعاون مع المجلس الاستشاري لمحافظة الغربية غدا الثلاثاء ، مؤتمرًا عن البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية بقرية شبرا النملة، التابعه لمركز طنطا

و المؤتمر عبارة عن برنامج تثقيف سياسي لمعرفة الحقوق والواجبات السياسية وأهمية المشاركة فى الحياة السياسية وفى كافة الاستحقاقات الانتخابية، ودور القوانين والتشريعات وأهمية المشاريع القومية كمنحة مجانية كاملة التكاليف لأبناء محافظة الغربية، وذلك بحضور لفيف من القيادات والشخصيات العامة وعدد من أعضاء مجلس النواب .

جامعات

تنظم رابطة الطلاب الوافدين من دولة جنوب السودان الشقيقة، غدا الثلاثاء، احتفالا لتكريم الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان؛ تقديرا للمجهودات التى تقدمها الجامعة من خلال المنح الدراسية، وتسهيل التسجيل والتسكين بالمدن الجامعية، وتوفير سبل الراحة للوافدين ومحاولة تذليل العقبات التى واجهتهم أثناء العام الدراسى.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور جمال شكرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيمان عبد الجواد مديرادارة الوافدين بالجامعة، بحضور السفيرة نيادانق جشوا دى وال، القائم بأعمال سفارة جنوب السودان وناقور يوسف ناقور، قنصل جنوب السودان، وأنفى بابتس أبكر سكرتير شئون التعليم بالسفارة، وطلاب رابطة جنوب السودان .

أعلن الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، عن إستضافة الجامعة لمحمد سعفان، وزير القوى العاملة، غدا الثلاثاء ، بمقر الجامعة أول طريق مصر إسماعيلية، فى حوار مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة

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تنطلق غدا في جامعة أسيوط فعاليات المؤتمر العام السادس لجمعية كليات الفنون في اتحاد الجامعات العربية، الذي تنظمه جامعة أسيوط بالتعاون مع الأمانة العامة لجمعية كليات الفنون في اتحاد الجامعات العربية،

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شحاتة غريب مستشار رئيس الجامعة لشئون الجامعات العربية .

تنظم جامعة بنها، غدا الثلاثاء وقفة مؤيدة للقوات المسلحة؛ وذلك لدعمهم فى حربهم ضد الإرهاب ، ومن المقرر أن تنظم الوقفة بأرض ملاعب كلية التربية الرياضية، ويشارك في الوقفة رئيس الجامعه والنواب والعمداء واعضاء هيئة التدريس وشباب الجامعة .

محاكمات

تستكمل نيابة أمن الدوة العليا، غدًا، التحقيق مع محمد القصاص نائب رئيس “حزب مصر القوية” في الاتهامات المنسوبة له بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد

و كانت النيابة قررت حبس “القصاص” احتياطيا على ذمة التحقيقات قبل عدة أسابيع وتستكمل التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة له في جلسات متتالية ، يذكر أن حزب مصر القوية، تأسس في 5 يوليو 2012، على يد عبدالمنعم أبو الفتوح، عضو جماعة الإخوان الإرهابية، والذي زعم انشقاقه عنهم في وقت سابق، ويحاكم الآن بتهمة الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون .

