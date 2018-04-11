ثقافة وفنون

أجندة الأحداث الثقافية تتصدرها الاحتفاء بميلاد الخال الأبنودى

سلوى عثمان تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 11 إبريل 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية الموعد الفاعلية المكان