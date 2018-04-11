أجندة الأحداث الثقافية تتصدرها الاحتفاء بميلاد الخال الأبنودى

سلوى عثمان
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 11 إبريل 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية
الموعد
الفاعلية
المكان
7.0 مساءا
استمرار العرض المسرحى “سلم نفسك” نتاج ورشة استديو الممثل- صياغة و اخراج / خالد جلال
مركز إبداع القاهرة
7.30 مساء
تقدم فرقة التنورة التراثية حفلا راقصا
مركز ابداع وكالة الغورى للفنون التراثية
8.0 مساءا
تعزف أوركسترا كازاخستان السيمفوني فى حفل موسيقي
مسرح سيد درويش بالاسكندرية
6 مساء
تعرض مسرحية ” شقة عم نجيب ” تأليف سامح مهران وإخراج جلال عثمان
مسرح الغد
6 مساءا
تبدأ حفل ” حكاوى الجاز “
مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى
6 مساء
يبدأ ” لقاء الأدباء ” وهو لقاء متجدد
قاعة الكلمة بساقية الصاوى
8 مساءا
يبدأ حفلا غنائيا وراقصا يجسد فكرة ” الزار ” الفلكلورية
المركز المصري للثقافة والفنون ” مكان ” بجوار ضريح سعد زغلول
6 مساءا
تقدم فرقة ” مسرح بلدنا ” عرضين مسرحيين وهما واقفة مسرح و عنبر 111
مسرح الهوسابير بوسط البلد
6 مساءا
تبدأ امسية ثقافية للاحتفال بذكرى ميلاد الشاعر عبد الرحمن الابنودى
مكتبة المستقبل