ثقافة وفنون

أجندة الأحداث الثقافية اليوم الثلاثاء 24 يوليو

سلوى عثمان تقدم "المال" مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.