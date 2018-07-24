ثقافة وفنون

أجندة الأحداث الثقافية اليوم الثلاثاء 24 يوليو

سلوى عثمان تقدم "المال" مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.
6:49 م, الثلاثاء, 24 يوليو 18 6:49 م, الثلاثاء, 24 يوليو 18

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سلوى عثمان 

تقدم “المال” مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.

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