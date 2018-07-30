ثقافة وفنون

أجندة الأحداث الثقافية اليوم الاثنين 30 يوليو

سلوى عثمان تقدم "المال" مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الاثنين، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.