ثقافة وفنون

أجندة الأحداث الثقافية اليوم الاثنين 30 يوليو

سلوى عثمان تقدم "المال" مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الاثنين، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.
6:07 م, الأثنين, 30 يوليو 18 6:07 م, الأثنين, 30 يوليو 18

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سلوى عثمان 

تقدم “المال” مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الاثنين، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.

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