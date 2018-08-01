ثقافة وفنون

أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأربعاء 1 أغسطس

سلوى عثمان تقدم المال مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم الأربعاء بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.
6:52 م, الأربعاء, 1 أغسطس 18 6:52 م, الأربعاء, 1 أغسطس 18

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سلوى عثمان 

تقدم المال مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم الأربعاء بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.

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