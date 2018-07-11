أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأربعاء

ثقافة وفنون أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأربعاءسلوى عثمان تقدم "المال" مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية التى تقام، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأماكن والمراكز الثقافية والمسارح بالقاهرة. 7:15 م, الأربعاء, 11 يوليو 18 7:15 م, الأربعاء, 11 يوليو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر سلوى عثمان تقدم “المال” مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية التى تقام، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأماكن والمراكز الثقافية والمسارح بالقاهرة. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر