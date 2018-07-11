ثقافة وفنون

أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأربعاء

سلوى عثمان تقدم "المال" مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية التى تقام، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأماكن والمراكز الثقافية والمسارح بالقاهرة.
7:15 م, الأربعاء, 11 يوليو 18 7:15 م, الأربعاء, 11 يوليو 18

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سلوى عثمان 

تقدم “المال” مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية التى تقام، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأماكن والمراكز الثقافية والمسارح بالقاهرة.

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