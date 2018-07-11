ثقافة وفنون

أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأربعاء

سلوى عثمان تقدم "المال" مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية التى تقام، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأماكن والمراكز الثقافية والمسارح بالقاهرة.