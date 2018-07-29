ثقافة وفنون

أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأحد

سلوى عثمان تقدم "المال" مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم الأحد بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.
6:36 م, الأحد, 29 يوليو 18 6:36 م, الأحد, 29 يوليو 18

شارك الخبر مع أصدقائك


سلوى عثمان 

تقدم “المال” مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم الأحد بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً