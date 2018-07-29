ثقافة وفنون

أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأحد

سلوى عثمان تقدم "المال" مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم الأحد بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.