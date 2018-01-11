أجندة أعمال المائدة المستديرة حول المرأة المصرية والوصول لمراكز صنع القرار

سلوى عثمان نظمت جمعية الحقوقيات المصريات "الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة"، وصندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مائدة مستديرة تحت عنوان "المرأة المصرية والوصول إلى مراكز القرار"، وذلك بمشاركة المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة. &n



سلوى عثمان

نظمت جمعية الحقوقيات المصريات “الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة”، وصندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مائدة مستديرة تحت عنوان “المرأة المصرية والوصول إلى مراكز القرار”، وذلك بمشاركة المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة.



تتمثل الأجندة المقترحة التي سيتم طرحها لعدة أجزاء، الأول سيتحدث فيه كل من راجية فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، ونهلة صقر، مسئولة المتابعة والتقييم بصندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة، والنائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

والجزء الثاني من المائدة سيتم فيه تقديم وعرض أهداف ومكونات المشروع وأهم المعوقات التشريعية والمجتمعية التي تعوق المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة في مصر في ضوء نتائج أوراق السياسات المنتجة بالمشروع، ثم سيتم عرض أهم نتائج وتوصيات ورقة السياسات من خلال مناقشة المشاركين حول رؤيتهم لنتائج أوراق السياسات التي سيتم عرضها، وفي نهاية المائدة سيتم بحث الآليات والاستراتيجيات المقترحة على المستويين التشريعي والاجتماعي التي تدعم وتساند المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية.

تأتى هذه المائدة في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء – وعي” الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المناطق المهمشة في 8 محافظات في مصر وهي (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية – بني سويف – المنيا – قنا – أسوان)، ويعد هذا المشروع جزءا من إستراتيجية الجمعية التي تهدف إلى دعم عملية التطور الديمقراطي للنساء والعمل على تقديم آلية لدعم وتعزيز حقوق النساء وبناء قدراتهن وتمكينهن من المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية عن طريق مواجهة الحواجز الهيكلية والمؤسسية والاجتماعية والثقافية التي تعوق النساء من التمتع بحقوقهن القانونية والمدنية والاندماج بحرية في الحياة السياسية.