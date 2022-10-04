«أجنا» للتنمية تواصل التوسع بمشروع كارنيليا السخنة وتدرس شرق القاهرة والساحل

طرحت شركة أجنا للتنمية العمرانية وحدات جديدة بمشروع “كارنيليا السخنة” بمدينة العين السخنة، تضم مساحات متنوعة وأنظمة سداد جديدة ومرنة تلائم احتياجات العملاء المستهدفين.

قال المهندس أسامة شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة أجنا للتنمية العمرانية، إن مشروع “كارنيليا السخنة” يقع على بُعد 30 كم من بوابات العين السخنة، وعلى بعد 15 كيلو متر من طريق الزعفرانة، ويُعد المشروع ملاصقا لمشروع منتجع الجلالة السياحي العالمي.

كما يقع المشروع على بعد خطوات من ميناء اليخوت السياحي العالمي الوحيد بمنطقة العين السخنة، وهو ما يضيف للمزايا التنافسية التي يتمتع بها.

أسامة شلبي: موقع المشروع بالعين السخنة يضيف لمزاياه التنافسية

وأكد أن القطاع العقاري قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وهو ما أثبته خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وارتفاع تكلفة التنفيذ.

فقد استمر الطلب على العقار وحققت الشركات مبيعات قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار وخاصة خلال فترات التحديات الاقتصادية.

وأضاف أن العقار المصري قادر على المنافسة العالمية في ظل عدد من العناصر الجديدة، ومنها حجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر، وتطور المنتج والابتكار في تنفيذ مشروعاتها خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن انخفاض سعره عقار في السوق المصري مقارنة بالأسعار في المنطقة والعالم.

وكشف عن أبرز ملامح لدراسة خطة التوسع للشركة التي تركز على منطقتي شرق القاهرة والساحل الشمالي، وهو ما يتناسب مع خطة الدولة لتنمية تلك المناطق، وكذلك مع زيادة حجم إقبال العملاء على هذه المناطق

وتركز الشركة على تلبية احتياجات العملاء من منتجات سياحية وسكنية وفندقية تحقق التنوع في محفظة مشروعاتها.

عمرو عيد: رفع معدلات التنفيذ وتعاون مع “سايتس انترناشيونال” لوضع المخطط العام

أضاف عمرو عيد، رئيس قطاع التطوير بشركة أجنا للتنمية العمرانية، أن المشروع يقام على مساحة 100 فدان بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ4 مليارات جنيه، ويتم تنفيذ المشروع على 6 مراحل

وقامت شركة “سايتس انترناشيونال” بوضع المخطط العام للمشروع، كما تم الاستعانة بالمهندس المعماري المكسيكي الشهير “خافير كويفاس” مؤسس شركة Creato Architects لوضع التصميمات المعمارية الداخلية للمشروع.

وأشار إلى أن المشروع يتمتع بـ 700 متر واجهة أمامية على البحر، ويضم 9 آلاف متر من حمامات السباحة، وبحيرة صناعية تصل إلى 12000 متر، كما يوفر المخطط الرئيسي للمشروع مساحات مفتوحة وخضراء تغطى 83% من مساحة المشروع

بالإضافة إلى أن جميع وحدات المشروع تتمتع بإطلالة كاملة على البحر، كما سيتم إنشاء ناد اجتماعي لمالكي كل مرحلة من المشروع، بإجمالي 3 نوادي إضافةً إلى ناد على الشاطئ.

وأكد أن الشركة تركز على رفع معدلات التنفيذ بالمشروع، حيث يعد التنفيذ السريع أحد العناصر التي يتم التركيز عليها وذلك للحفاظ على مواعيد التنفيذ والتسليم للعملاء، مشيرا إلى أن الالتزام في المواعيد ركيزة أساسية لدى الشركة في كافة مشروعاتها.

معتز شلبي: المرحلة الجديدة تتضمن أنظمة سداد تنافسية لفترة زمنية تصل إلى 12 عامًا

وقال معتز شلبي، رئيس القطاع التجاري بشركة أجنا للتنمية العمرانية، إن المشروع يضم 1500 وحدة سكنية كاملة التشطيب بالمطابخ ، ويتضمن فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات بمساحات تتراوح ما بين 90 وحتى 350 مترا مربعا، ومن المخطط البدء فى التسليم عام 2024.

تابع أن الوحدات المطروحة حاليا تتضمن مساحات متنوعة تبدأ من استوديو 55 مترا وغرفتين بمساحة 115 مترا ووحدة بمساحة 120 مترا وحتى وحدات بمساحة 260 مترا، حيث تركز الشركة على التنوع في المساحات وأنظمة السداد بما يتلاءم مع الاحتياجات المختلفة للعملاء.

وأوضح أن الشركة تركز على تقديم أنظمة سداد مرنة تتناسب مع العملاء المستهدفين، كما تشجع على اتخاذ القرار الشرائي، وتتضمن هذه المرحلة أنظمة سداد متعددة تبدأ من 8% مقدم وفترات سداد تصل الى 12 عاما، وهي أنظمة تم دراستها بعناية لتحقق توافر السيولة المطلوبة على مدار تنفيذ المشروع.

ولفت إلى أن شركات التسويق العقاري التي تقوم بتسويق المشروع هم شركاء نجاح يساهمون في تحقيق مستهدفات الشركة التسويقية، كما أنهم حلقة وصل للتعرف على متطلبات العملاء البيعية والتنفيذية في المشروع، وهو ما يفيد الشركة والعميل كذلك..

وأشار إلى أن الشركة تسوق المشروع داخل محلياً وخارجياً، وخاصة مع تميز المنتج المقدم وتناسبه مع مختلف احتياجات العملاء خارج مصر الذين يبحثون عن العقارات المنفذة بالمدن الساحلية، لافتا إلى أن مصر تتميز بوجود مناطق ساحلية لا تتكرر على مستوى العالم بالكامل.