أجفند تتراجع عن تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر بمصر

أحمد الدسوقىتراجعت منظمة «أجفند» - وهى منظمة إقليمية تنموية مانحة تدير أعمالها من مدينة الرياض - عن تأسيس ذراع استثمارية لها فى التمويل متناهى الصغر فى مصر خلال الفترة المقبلة.وقالت مصادر لـ«المال»، إن «أجفند» كانت تعتزم تأسيس شركة لها فى مصر، تكون متخصصة فى ا

أحمد الدسوقى

تراجعت منظمة «أجفند» – وهى منظمة إقليمية تنموية مانحة تدير أعمالها من مدينة الرياض – عن تأسيس ذراع استثمارية لها فى التمويل متناهى الصغر فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر لـ«المال»، إن «أجفند» كانت تعتزم تأسيس شركة لها فى مصر، تكون متخصصة فى التمويل متناهى الصغر تقدم خدماتها للعملاء، إلا أنها تراجعت بعدما استفسرت عن قانون التمويل فى مصر الذى يمنع الشركات من تلقى ودائع من العملاء ويسمح فقط لها بالإقراض، وهو الأمر الذى دفعها للتراجع عن تأسيس ذراع لها فى القطاع بالسوق المصرية.

وتعمل «أجفند» التى أنشئت عام 1980، فى عدة دول بالمنطقة العربية تسمح لها قوانينها بتلقى ودائع، عبر تأسيس بنوك للتمويل متناهى الأصغر لدمج الفقراء فى النظام المالى وتحويلهم إلى طاقات منتجة.

وأنشئت المنظمة بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز، وبدعم وتأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجى «دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الكويت».

وتعمل فى مجال التنمية على المستوى الدولى من خلال شراكة فاعلة مع المنظّمات الإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى. وساهمت منذ إنشائها فى دعم 1539 مشروعاً وتمويلها فى عدد من الدول النامية.

وتضم السوق المحلية حالياً 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى: «ريفى» و«تنمية» و«تساهيل»، بالإضافة إلى أكثر من 840 جمعية تعمل فى مختلف محافظات الجمهورية.

وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه مدفوع النصف على الأقل.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.