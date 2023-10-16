أجزاء جديدة لمسلسلات رمضان 2024 .. استثمار في النجاح و توافر خيوط دراما جديدة

قرر بعض النجوم تقديم أجزاء جديدة لمسلسلاتهم في موسم دراما 2024 القادم بعد تحقيق الأجزاء السابقة لهذه المسلسلات نجاحات جيدة الموسم الدرامي السابق 2023 ، فيعود النجمان دينا الشربيني وشريف سلامة بالجزء الثاني لمسلسل ” كامل العدد ” ، بعد تحقيق الجزء الأول الذي عرض بموسم رمضان 2023 نجاحا مميزا .

كذلك يقدم النجم حمادة هلال الجزء الرابع لمسلسله ” المداح ” أسطورة العشق الذي حقق به نجاحا جماهيريا كبيرا بأجزائه الثلاثة السابقة ، وقدم الجزء الثالث منه بموسم رمضان 2023 وشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم محمد رياض ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز وأحمد ماهر وخالد زكي وغيرهم .

كما يقدم النجم أحمد مكي الجزء الثامن لمسلسله ” الكبير قوي ” اخراج أحمد الجندي ، بعد تقديمه للجزء السابع برمضان 2023 أيضا ، وشارك في بطولته رحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام اسماعيل .

أحمد النجار :يمكن تقديم أجزاء أخرى منها طالما توافرت فيها خيوط درامية جديدة

أوضح الناقد الفني أحمد النجار أنه طالما يوجد خيوط درامية جديدة في المسلسل التليفزيوني وشخصيات جديدة في الأجزاء الجديدة المقدمة لهذه الأعمال الدرامية ، فيمكن تقديم أجزاء أخرى منها مثلما شاهدنا مسلسل ” المداح “في أجزائه الثلاثة السابقة كانت ناجحة .

أضاف للمال أنه لايمكن نسيان ابدا مسلسلات ” ليالي الحلمية ” و” رأفت الهجان” التي قدمت منها أجزاء مختلفة للمشاهد وحققت جميعها نجاحات كبيرة .

ويرى أيضا أن الأجزاء الجديدة لبعض المسلسلات التليفزيونية قد لاتحقق نفس نسب ومستوى نجاح الأجزاء الأولى منها ، لكن ذلك لاينفي عنها أنها تحقق مشاهدة جيدة أيضا طالما كانت فيها خيوط وأحداث درامية متطورة لشخصيات المسلسل دائما .

فايزة هنداوي : الكبير قوي يحتمل تقديم أجزاء جديدة منه بكتابة جيدة

وترى الناقدة فايزة هنداوي أن مسلسل الكبير قوي لم يحقق نجاحا في احدى السنوات السابقة لكن فاجأنا جميعا في الجزء السادس رمضان 2022 بتحقيقه جماهيرية كبيرة ، بسبب جودة الكتابة لهذا الجزء تحديدا ، معنى ذلك أن هذا المسلسل يحتمل تقديم أجزاء أخرى منه لو توافرت له كتابة جيدة ومعالجة مختلفة .

كذلك مسلسل ” كامل العدد ” عمل فني متميز في الجزء الأول منه ، لكن لو قدم منه الجزء الثاني لمجرد استثمار نجاح الجزء الأول دون وجود أفكار جديدة سيخسر فريق العمل نجاحه السابق وفق” هنداوي” .

أردفت قائلة أن ذلك ينطبق أيضا على مسلسل ” المداح” ، فحققت أجزائه الثلاثة السابقة مشاهدة كبيرة ، وذلك يعني أن الجمهور يحب هذا العمل كثيرا ولو قدم منه جزء رابع بمستوى فني جيد وأفكار جديدة سيحقق نجاحا أيضا .

ماجدة موريس :جزء مهم في الفن هو التفاعل مع قضايا الحياة والتغيير

وعلقت الناقدة ماجدة موريس أن تقديم أجزاء جديدة من هذه المسلسلات تعبر عن افلاس فني حقيقي ، ويدل أنه لايوجد ابداع في الكتابة باستثناء مسلسل ” كامل العدد ” الذي قدم منه 15 حلقة فقط بموسم رمضان 2023 .

لكن مسلسل المداح الذي قدم منه 30 حلقة رمضان الماضي وكذلك الكبير قوي الذي عرض منه أيضا 30 حلقة ، ألا يوجد موضوعات أو قضايا معاصرة يمكن مناقشتها على الشاشة وفق” موريس” .

وتساءلت عن سبب عدم تقديم موضوعات جديدة والاهتمام فقط بالمحافظة على أي نجاح تحقق لعمل فني وكأنه كنز يجب استكماله ، مشيرة أن جزء مهم في الفن هو التفاعل مع قضايا الحياة والتغيير وعدم الاكتفاء بتقديم نفس القضايا والموضوعات المكررة فذلك يؤكد عدم وجود كتاب في بلادنا ، برغم أنه يوجد مؤلفين كبار ومهمين في مصر لكن يجلسون في منازلهم للأسف .