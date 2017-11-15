أجريكو تعرض تنفيذ مشروعات غاز الشعلة

كتبت – هاجر عمران: عرضت شركة «أجريكو» الانجليزية الهيئة العامة للبترول ، تنفيذ مشروعات جديدة، للاستفادة من «غاز الشعلة» الذى يستخدم كبديل للديزل فى تشغيل محطات الكهرباء. وقال أحمد مرزوق، المدير الإقليمى لـ «أجريكو» فى مصر - فى تصريحات على هامش اجتماع استضا

كتبت – هاجر عمران:

عرضت شركة «أجريكو» الانجليزية الهيئة العامة للبترول ، تنفيذ مشروعات جديدة، للاستفادة من «غاز الشعلة» الذى يستخدم كبديل للديزل فى تشغيل محطات الكهرباء.

وقال أحمد مرزوق، المدير الإقليمى لـ «أجريكو» فى مصر – فى تصريحات على هامش اجتماع استضافته السفارة البريطانية فى القاهرة أمس، بين عدد من شركات البترول الإنجليزية، ومسئولون من الهيئة العامة للبترول، – إن الشركة البريطانية عرضت على الحكومة المصرية تكنولوجيا جديدة للاستفادة من «غاز الشعلة» الذى ينتج تلقائيا من آبار الغاز و الزيت ولا يتم استخدامه، بسبب ارتفاع تكلفة معالجته.

وأضاف أنه اجتمع أمس، فى السفارة البريطانية مع عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، مشيرا إلى أن الجانب المصرى اقتنع بأهمية الاستفادة من «غاز الشعلة» من خلال التكنولوجيا التى توفرها الشركة.



وأشار إلى أن الشركة تستهدف تعميق العمل فى المجال المشار إليه بين إنجلترا و مصر، خاصة وأن لديها حلولا غير مرتفعة التكاليف للاستفادة من «غاز الشعلة» فى تشغيل محطات الكهرباء، وتوفير كميات كبيرة من الديزل الذى تستخدمه مولدات الكهرباء.

وأكد أن الشركة تعمل فى مصر منذ 3 سنوات فى مشروعين رئيسين، غير أنه لم يشأ أن يفصح عن حجم استثمارتها بالسوق المصرية، كاشفا أن تكلفة الواحد تصل إلى 1.5 مليون دولار فى العام، بينما المشروعات الجارى التفاوض بشأنها مع الحكومة، مرتفعة التكاليف وقد تصل استثماراتها إلى 6 أضعاف المشروعات القائمة.

وأوضح أن المحطات التى تنشئها الشركة من خلال تكنولوجيا إسكتلندية، ويتم تأجيرها، أو طرحها بنظام الامتلاك الإيجارى، لسداد قيمة التملك على دفعات، مشيرا إلى أن «أجيركو» رائدة فى قطاع الامتلاك الإيجارى ولديها 200 مكتب فى 132 دولة حول العالم.

وأكد أهمية الاستثمارات الجديدة فى توفير فرص عمل للمصريين، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف توظيف عاملين مصريين، كما أن المشروعات الجديدة، ستحتاج إلى نحو150 مهندسا فى كل موقع، ومن ثم سيكون العدد كبير.

ومن جهته، قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، إن المشروعات المقترح التعاون بشأنها ستؤثر إيجابيا على الاقتصاد المحلى والموازنة العامة للدولة، خاصة وأنها تنعكس مباشرة على تقليص الاعتماد على السولار، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية بين الحكومة وصندوق النقد الدولى.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجا لرفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجى، و بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، تقليصا للنفقات، وتنتظر السوق الموجة الجديدة منه دون الإعلان رسميا عن توقيتها، وفى نهاية يونيو الماضى، أعلنت الحكومة عن الزيادة الثانية فى أسعار الوقود، بنسب بين 5.6 و %55 لخفض تكلفة دعم الطاقة فى ميزانية «2017- 2018»، بعد أن أقرت الزيادة الأولى فى 3 نوفمبر الماضى.