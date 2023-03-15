«أجروفود» تورد 37 ألف شيكارة تقاوي للمزراعين.. وتعتزم تصدير 15 ألف قنطار قطن

انتهت شركة «أجروفود» الزراعية من توريد نحو 30 ألف شيكارة تقاوي ذرة صفراء وبيضاء بالإضافة إلى 7 آلاف شيكارة تقاوي أرز على المزراعين في مختلف محافظات الجمهورية بقيمة حوالي 20 مليون جنيه كمرحلة أولى من إجمالي مستهدف 40 مليون جنيه الموسم الجاري، بحسب تصريحات ربيع سعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»

جدير بالذكر أن شركة «أجروفود» لتجارة وتصدير الأقطان وإنتاج التقاوي، تأسست عام 2012، وتمتلك فرعين إداريين على مساحة 160 متر لكل فرع في بني سويف والواسطى.

قال ربيع سعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة، إن متوسط سعر شيكارة تقاوي الذرة الصفراء والبيضاء بلغ حوالي 500 جنيها بإجمالي 15 مليون جنيها، لافتا إلى أن متوسط سعر تقاوي الأرز 600 جنيها وصولا إلى المزراعين بعد تعبئتها في إحدى محطات الغربلة التي تعاقدت معها شركته بقيمة إجمالية 4 ملايين و200 ألف جنيه.

وأضاف «سعداوي» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم توزيع حوالي 6 أنواع من الذرة الشامية هما: «هجين فردي 168 وهجين فردي أبيض 131 وثلاثي 368 أصفر وثلاثي 321 أبيض وثلاثي 324 أبيض وثلاثي 310 أبيض»، لافتا إلى أن متوسط إنتاج الـ30 ألف فدان المزمع زراعتها بتقاوي الذرة الصفراء والبيضاء التي تنتجها شركته حوالي 84 ألف طن.

وأشار إلى أنه تم أيضا توزيع حوالي 5 أصناف من محصول الأرز هما: «سوبر 300 وجيزة 178 و104 و108 و101»، لافتا إلى أنه وزن الشيكارة الواحدة يصل إلى 25 كيلو بحوالي 375 طنا.

وتستهدف الشركة توزيع المنتجات على الإرشادات والمحاصيل الحقلية والإدارات الزراعية بالإضافة إلى بعض العملاء الذين يملكون تراخيص مزاولة تجارة التقاوي.

وأكد «سعداوي» أن شركته تستهدف عددا من المحافظات بمحاصيل الأرز والذرة منها: «الشرقية والبحيرة والدقهلية وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والوادي الجديد والجيزة» بكميات مختلفة على حسب الطلب من المزارعين، لافتا إلى أن عملية التوزيع تتم عبر السيارات التي خصصتها شركته لنقل التقاوي إلى المزراعين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الشركة أجرت مؤخرا عدة تعاقدات مع عددا من محطات الغربلة للعمل على تنقية التقاوي والتأكد من جودتها قبل زراعتها بهدف إنتاج كميات كبيرة من الأرز والذرة تساعد الدولة في الحد من الاستيراد خاصة أن تلك المحاصيل تعد من المحاصيل الاستراتجية التي تستوردها الدولة من الخارج بكميات كبيرة.

وتتم تعبئة التقاوي في محطة بحوث الجميزة في طنطا التابعة لوزارة الزراعة كونها أفضل محطات الغربلة في الشرق الأوسط، إذ أنه بعد الانتهاء من التعبئة يتم التوزيع على العملاء أو مخازن الشركة في المقر التابع لها.

«سعداوي» البدء في تصدير حوالي 15 ألف قنطارًا من محصول بقيمة 75 مليون جنيها

على جانب أخر، أكد «سعداوي»، أن شركته تبدأ في تصدير حوالي 15 ألف قنطارًا من محصول القطن الشعر ماركة «جيزة 94 طويل التيلة» إلى أسواق الهند وبنجلاديش مطلع شهر يونيو 2023، لافتا إلى أن التكلفة المالية التي تستهدفها الشركة من التصدير تبلغ حوالي 75 مليون جنيها.

وأضاف «سعداوي» أن الشركة تجري الآن عدة تعاقدات مع المستوردين للقطن المصري في بنجلاديش والهند استعددا لبدء التصدير في الموعد المشار إليه، لافتا إلى أن التصدير يتم عبر البحر من موانئ الإسكندرية ودمياط والسخنة بالكميات المزمع تصديرها.

وجمعت الشركة ما يقارب من 15 ألف قنطار قطن الموسم الجاري، إذ بلغ متوسط القنطار الواحد 5 آلاف و500 جنيها، كما أن الهدف من جمع كميات القطن هو تصديرها إلى السوق العربية والأوروبية مع بداية موسم التصدير.

واشتركت مع اتحاد المصدرين للأقطان للتصدير لأول مرة كتجربة أولية لها وذلك بعد جمعها من المزارعين والمزادات المخصصة لها في المحافظات.

وتستهدف الشركة تصدير أنواع من الأقطان هذا العام هما: «فائق الطول 94 وطويل التيلة 95»، إلى إلى دولتي: «بنجلاديش والهند»، كونهما أكثر الدول استيرادًا وعملًا في صناعة الأقطان.

كما تبدأ الشركة العام الجاري 2023 في إنشاء محطة غربلة للتقاوي على مساحة 8 آلاف متر في المنطقة الصناعية الجديدة في بني سويف، بهدف غربلة التقاوى وتوفيرها للمزارعين في مختلف محافظات مصر باستثمارات 100 مليون جنيه.