«أجروفود» تنتهي من توريد 14 ألف قنطار قطن إلى 3 شركات غزل ونسيج بقيمة 70 مليون جنيه

انتهت شركة «أجروفود» لتجارة وتصدير الأقطان وإنتاج التقاوي الزراعية من توريد 14 ألف قنطار قطن من نوع جيزة 95 و94 للشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج بقيمة إجمالية حوالي 70 مليون جنيه من إجمالي مستهدف توريده حوالي 25 ألف قنطار خلال 2023، وفقا لتصريحات المهندس ربيع سعداوي رئيس الشركة لـ«المال».

جدير بالذكر أن شركة «أجروفود» لتجارة وتصدير الأقطان وإنتاج التقاوي الزراعية تأسست في 2012 إذ تمتلك فرعين إداريين على مساحة 160 متر لكل فرع في بني سويف والواسطى.

قال ربيع سعداوي، إن عملية التوريد تمت بناءًا على عقود بيع أبرمتها شركته مع 3 شركات من أكبر الشركات العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، لافتا إلى أن متوسط سعر القنطار الواحد يترواح من 4 آلاف إلى 5 آلاف و800 جنيها على حسب النوع والصنف والجودة والمواصفات.

وأضاف سعداوي في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من المزمع استكمال بيع باقي الكميات المستهدف بيعها الموسم الجاري وهي حوالي 11 ألف قنطار الأشهر المقبلة بهدف تغطية الشركات من الكميات المطلوبة من القطن هذا العام، لافتا إلى أن الشركة حرصت على تخزين القطن بعد استلامه من المنظومة في محالج شركات القطاع العام في الوجه القبلي والبحري.

وأشار إلى أن شركته قامت ببيع القطن للشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج في السوق المحلية تخوفا من عملية التصدير وعدم استقرار الدولار على سعر ثابت، لافتا إلى أن عملية توريد القطن للمصانع المصرية بها ربح أعلى من التصدير.

جدير بالذكر أن «أجرفود» الزراعية جمعت ما يقارب من 25 ألف قنطار قطن الموسم الجاري بإجمالي حوالي 100 مليون جنيه، إذ اشتركت الشركة مع اتحاد المصدرين للأقطان للتصدير لأول مرة كتجربة أولية لها وذلك بعد جمعها من المزارعين والمزادات المخصصة لها في المحافظات.

«سعداوي»: مستهدف استلام حوالي 3 آلاف طنا من تقاوي من القمح بقيمة 35 مليون جنيه

على جانب أخر، أكد سعداوي أن شركته تتسلم في الوقت الحالي تقاوي القمح الإكثار من المتعاقدين في محطات الغربلة والبالغ عددهم حوالي 60 متعاقد، لافتا إلى أنه من المستهدف استلام حوالي 3 آلاف طنا من تقاوي من القمح بقيمة إجمالية حوالي 35 مليون جنيها.

وأضاف أنه تم استلام ما يقارب من 1800 طنا من تقاوي القمح منذ بدء عملية التوريد إلى محطات الغربلة حتى الآن، لافتا إلى أنه من المزمع الانتهاء من عملية استلام التقاوي بحلول شهر يونيو 2023، ليتم غربلتها وتعبئتها وطرحها في الأسواق بأسعار تتماشى مع المزراعين.

وحددت الحكومة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 1500 جنيها مقارنة بـ 885 جنيهًا في الموسم الماضي، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم العالمي ودعم المزارعين.

وتستقبل حوالي 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية محصول القمح المحلي الموسم الجاري من المزارعين، إذ تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

وأشار إلى أن الشركة بصدد زراعة حوالي 300 فدانا من الذرة الشامية بهدف إنتاج تقاوي ذرة شامي منقاه يتم توريدها إلى المزراعين لزراعها وإنتاج ذرة للمصانع العاملة في مجال الأعلاف، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو مساعدة في توفير المحاصيل الاستراتيجية.