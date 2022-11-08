«أجروفود» تستهدف زيادة مبيعاتها إلى 150 مليون جنيه فى 2023

تستهدف شركة «أجروفود» للحاصلات الزراعية، زيادة مبيعاتها إلى 50 ألف طن بقيمة إجمالية حوالى 150 مليون جنيه فى 2023 مقابل 40 ألف طن للعام الجارى، بزيادة قدرها %25.

وتأسست «أجروفود» عام 1992 وتعمل فى زراعة المحاصيل، وتمتلك العديد من الأراضى فى المحافظات لزراعتها بالمحاصيل التى تستهدف بها الأسواق الأوروبية فقط.

وقال عمر حجازى رئيس الشركة لـ«المال» – فى تصريحات لـ«المال» – إن شركته تستهدف تصدير محاصيل: « البطاطس والبصل والبطاطا» بكميات مختلفة، موضحا أن أهم الأسواق بالنسبة لشركته هى «روسيا، وإنجلترا، والاتحاد الأوروبي»، لافتا إلى أن عملية التصدير تتم عن طريق البحر من الموانئ المصرية وهي: «دمياط، والإسكندرية، والسخنة».

وأشار إلى أن شركته تمتلك نحو 3 آلاف فدان فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أنه يتم زراعة تلك الأراضى بمساحات مختلفة من البطاطس، والبطاطا، والبصل للتصدير.

وتمتلك الشركة العديد من المبردات التى يتم حفظ الحاصلات الزراعية لتجهيزها قبل تصديرها إلى الخارج بدرجة حرارة معينة تحافظ عليها إلى أن يتم وصولها إلى الأسواق بالطرق الصحية والسليمة.

وأكد «حجازى» أن عدد العمالة فى شركته بلغ حوالى 150 على مدار العام باختلاف مواسم الحصاد والتى يتم الاستعانة فيها بحوالى 100 عامل آخرين لجمع المحاصيل من الأراضى، موضحا أن شركته تعاقدت مع بعض شركات النقل لنقل المحاصيل إلى الموانئ لتصديرها إلى الخارج.

وقال إن تحريك الدولار أمام الجنيه المصرى يساعد فى زيادة تصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج، بالإضافة إلى دفع العديد من المصدرين للاتجاه نحو تصدير أكبر قدر ممكن من الحاصلات إلى الخارج، وجلب العملة الصعبة إلى مصر.

وأوضح أن العام المقبل سيشهد زيادة فى تصدير الحاصلات إلى الخارج بالرغم من ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى، خاصة أن بعض المصدرين اعتادوا على التصدير، لافتا إلى أن الأسواق الخارجية تحتاج إلى الحاصلات الزراعية المصرية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس الماضى حوالى 4 ملايين و491 ألفا و99 طنًا من المنتجات الزراعية، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الطماطم، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.

وتصدرت الموالح الصادرات الزراعية بإجمالى 2.626 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير 831.6 ألف طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات.