«أجروفود» تستثمر 100 مليون جنيه لإنشاء محطة غربلة فى بنى سويف الجديدة

تعتزم شركة «أجروفود» لتجارة وتصدير الأقطان وإنتاج التقاوى الزراعية، استثمار 100 مليون جنيه لتدشين محطة غربلة للتقاوى فى المنطقة الصناعية الجديدة ببنى سويف.

قال ربيع سعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن مساحة المحطة الإجمالية تبلع حوالى 8 آلاف متر، وسعتها حوالى 15 ألف طن.

جدير بالذكر أن شركة «أجروفود» لتجارة وتصدير الأقطان وإنتاج التقاوي، تأسست عام 2012، وتمتلك فرعين إداريين على مساحة 160 مترا لكل فرع فى بنى سويف والواسطى.

وأضاف سعداوي، أن الشركة ستبدأ إنشاء المحطة بداية 2023 على أن يتم الانتهاء من الإنشاءات وبدء استقبال المحاصيل الزراعية لغربلتها بداية 2024.

وتابع سعداوي، أنه تم تقسيم عملية الإنشاء على 3 مراحل مختلفة، مضيفا أن المرحلة الأولى للإنشاءات تبلغ تكلفتها 25 مليون جنيها، والمرحلتين

الثانية والثالثة تبلغ نحو 75 مليون جنيها بإجمالى استثمارات 100 مليون جنيه للمحطة.

ولفت إلى أنه سيتم تجهيز من 2500 إلى 3 آلاف مترا كمساحات تخزينية للمنتجات بعد غربلتها لحفظها حتى يتم توزيعها على المزارعين فى محافظات الجمهورية.

وتعمل محطات غربلة التقاوى على زيادة التقاوى المعتمدة للمزارع وتعظيم الإستفادة منها وتوفير سيولة للصيانة.

وأشار إلى أن الغرض من إنشاء تلك المحطة هى إعداد جميع أصناف بذور تقاوى القمح والذرة الشامى والأرز والفول والمحاصيل الاستراتيجية والتى تساندها الدولة فى التوقيت الحالى بكل قوتها.

وتابع سعداوي، أن الشركة تقوم باستيراد كافة معدات المحطة من الخارج وتحديدا من دولة تركيا.

وأوضح سعدواي، أن الشركة بصدد التعاقد مع شركات نقل خاص لتوزيع المنتجات إلى المحافظات الحدودية لزراعة المحاصيل الزراعية المختلفة.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعطى أولوية قصوى لملف إنتاج التقاوى التى تحقق أعلى إنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك قليلة استخدام المياه، مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تسهم فى استنباط أصناف وهجن جديدة من التقاوى والبذور.

ويعد الغرض من إنشاء محطات غربلة التقاوى هو توفير تقاوى منتقاة عالية الجودة والإنتاجية للمزارعين فى الوقت والمكان والسعر المناسب، بالإضافة إلى نشر التقاوى ذات التراكيب الوراثية التى تتأقلم مع مناخ وبيئة محافظات مصر العليا.

وتعمل التقاوى المغربلة على زيادة دخل المزارعين بمحافظات مصر العليا من خلال التعاقد معهم لإنتاج خام تقاوى المحاصيل، فضلا عن توفير نفقات نقل التقاوى لمحافظات الصعيد مما يؤدى على انخفاض تكاليف الإنتاج.