«أجبروه على تقبيل قدم أحدهم».. ضبط المتهمين في فيديو ضرب مواطن بالإسكندرية

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع “فيس بوك” يظهر خلاله اعتداء شخص على آخر بالضرب بيده ممسكًا حذاء، وإجباره على تقبيل قدمه داخل إحدى المحلات بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المُعتدى عليه الظاهر بالمقطع المُشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتبين عدم تقدمه ببلاغ بهذا الشأن.

وباستدعائه وسؤاله قال إن شخص اعتدى عليه وبرفقته اثنين آخرين، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية في محافظة الإسكندرية ، ولهم معلومات جنائية.

وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بسابقة وجود خلافات بينهم واشتراط أحدهم تعديه على المذكور “المعتدي عليه بمقطع الفيديو”، بالضرب لإتمام التصالح.

وباحضاره للمحل “مكان الواقعة”، واعتدى عليه بالضرب على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وصوره آخر مُستخدمًا هاتفه المحمول المضبوط، واتخذت الإجراءات القانونية.