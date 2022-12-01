«أجبروهم على الاعتراف بسرقة».. القبض على 7 متهمين احتجزوا شخصين في القاهرة

توصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ، إلى مرتكبي واقعة احتجاز شخصين والاعتداء عليهم بالضرب وإحداث إصابتهما، وتمكنت من القبض على 7 أشخاص.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شخص يفيد بوجود أشخاص محتجزين بمصنع للأخشاب بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مالك شركة تشطيبات وشريك بإحدى الشركات “يحمل جنسية إحدى الدول” و6 آخرين -لأحدهم معلومات جنائية- وبصحبتهم المجني عليهما (مشرف تشطيبات وشقيقه) -مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول- كلاهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا باحتجازهم المجني عليهما، وإحداث ما بهما من إصابات، لاعتقادهم أن المجني عليهما وراء إرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي، من داخل أحد المواقع المسندة للشركة إنهاء الأعمال بها.

وأضاف المتهمين أنه في سبيل ذلك خططوا لاستدراجهما والاعتداء عليهما بالضرب، في محاولة منهم لإجبارهما على الاعتراف بارتكاب واقعة السرقة.

ولفت إلى أنه في سبيل ذلك توجه أحد المتهمين لمحل سكنهما واصطحبهما لمصنع الأخشاب محل البلاغ، بدعوى إنهاء بعض الأعمال وفور وصولهم احتجزوهما، واعتدى عليهما بالضرب بالأيدي، وإحداث إصابتهما المنوه عنها وأثتاء محاولتهما الفرار قام المتهمين باحتجازهما على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المجني عليهما بما جاء بأقوال المتهمين أنكرا سرقة المبلغ المالي، واتهموهم باحتجازهما وإحداث ما بهما من إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.