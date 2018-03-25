أجازة نصف يوم بالتناوب بالجامعات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

المال- خاص وجه د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السادة رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية و عمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسر ادلاء منتسبى المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بصوتهم في الانتخابات الرئاسيةوقرر منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يو

المال- خاص

وجه د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السادة رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية و عمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسر ادلاء منتسبى المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بصوتهم في الانتخابات الرئاسية

وقرر منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار ثلاثة أيام وفقا للظروف والجداول الدراسية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والمعاهد العليا ، بما يمكن منتسبى المجتمع الأكاديمي من تنفيذ واجبهم الدستورى بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التى تجرى خلال الفترة من 26-28 من مارس الجارى.

