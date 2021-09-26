اقتصاد وأسواق

أثيوبيا تغلق سفارتها في مصر لأسباب مالية.. وأحمد موسى: «مش عارفين تصرفوا عليها وبتبنوا سد» (فيديو)

تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لمدة قد تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، تبدأ من أكتوبر
المال - خاص 12:56 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21 12:56 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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قال السفير الإثيوبي في مصر ، ماركوس تكلي لبي بي سي، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لمدة قد تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، تبدأ من أكتوبر، لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة.

وأضاف السفير أن قرار الإغلاق لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين “في الوقت الحالي”، على حد وصفه.

وأوضح تكلي أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة.

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وكانت إثيوبيا أغلقت الشهر الماضي سفارتها في مجموعة دول من بينها الجزائر والمغرب والكويت من دون قطع علاقاتها الدبلوماسية بهذه الدول ترشيدا للنفقات، بحسب بي بي سي.

وكبدت الحرب التي تخوضها إثيوبيا ضد إقليم تيغراي كلفة اقتصادية ضخمة، قد تستغرق سنوات لإصلاحها.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من قبل بأن الصراع “استنزف ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد”.

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فيما خاطب الإعلامي أحمد موسى السلطات الإثيوبية ببرنامجه عبر قناة صدى البلد، متسائلا “مش عارفين تصرفوا على سفارة وعاوزين تعملوا سد النهضة؟”.

وقال إن هذا الأمر لا يحدث كثيرًا في السلك الدبلوماسي. مؤكدا أن مصر ليست لها علاقة بالأمر وإما هو مرتبط بإثيوبيا وما تعانيه من مشكلات داخلية هائلة ومواجهات في تيجراي.

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بقلم المال - خاص

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