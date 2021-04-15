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أثناء فض مشاجرة.. القبض على شخص حاول الاعتداء على ضابط شرطة بالعمرانية

في مركز طبي بين فرد أمن و4 آخرين.
أماني عوض 9:17 م, الخميس, 15 أبريل 21 9:17 م, الخميس, 15 أبريل 21

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كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات واقعة محاولة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء فض مشاجرة في مركز طبي بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، وألقت القبض على مرتكبها.

جاء ذلك على خلفية رصد مقطع الفيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله شخص يحاول الاعتداء على ضابط شرطة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة، بوجود شكوى من موظف أمن بأحد المراكز الطبية بالعمرانية، عن اعتداء أشخاص على المركز محل عمله.

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وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين موظف أمن بالمركز الطبي، و4 أشخاص.

وبسؤال الطرف الأول أكد على تضرره من الطرف الثاني بعدما حاول إخلاء المتواجدين بالمركز الطبي محل البلاغ بدعوى أن اثنين منهم شركاء بذات المركز.

وبسؤال الطرف الثاني أقروا بحضورهم للمركز الطبي لمقابلة شريكهم “مدير المركز”، وذلك لحصولهم على جزء من مستحقاتهم المالية كالاتفاق المسبق بينهم.

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وأضافوا أنه أثناء اصطحاب الطرفين لديوان القسم لاستكمال الإجراءات القانونية اعترض اثنين من الطرف الثاني ورفضا الامتثال لذلك.

وأكدوا أن أحدهما صور القوات على هاتفه المحمول واعتدى عليهم بالسب، ولدى قيام أحد الضابط بالتحفظ على الهاتف لمنعه من التصوير تجاوز أخلاقيًا تجاهه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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