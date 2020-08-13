سيـــاســة

أثناء طريقها إلى فنزويلا.. السلطات الأمريكية تصادر 4 سفن محملة بالنفط الإيراني

السفن الأربع هي "لونا" و"باندي" و"برينج" و"بيلا"
مصطفى الجُدي 1:35 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 1:35 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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قال مسؤولون أمريكيون، أمس الخميس، إن السلطات الأمريكية صادرت سفنا محملة بنفط إيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا.

وأضاف المسؤولون الأمركيون لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن البحرية الأمريكية صادرت 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى البلد الأمريكي الجنوبي خلال الأيام الماضية، دون استخدام القوة العسكرية.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي من محكمة فيدرالية في واشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال المسؤولون إن السفن الأربع، “لونا” و”باندي” و”برينج” و”بيلا”، تم مصادرتها في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس.

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بقلم مصطفى الجُدي

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