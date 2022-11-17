أثناء المزاح.. ضبط «مسجل خطر» طعن مواطن في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بالاعتداء بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض “سكين”، محدثًا إصابته في محافظة القاهرة.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال المجني عليه اتهم شخص -له معلومات جنائية- اعتدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين”، كان بحوزته بسبب المزاح فيما بينهما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.