أثناء الكشف على المرضى.. ضبط منتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة، من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة طبيب وإدارة عيادة بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

واتضح من الفحص أن المتهم حاصل على دبلوم -مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية- لانتحاله صفة طبيب “مخ وأعصاب ” بدون تصريح من الجهات المعنية، وكذا إدارة عيادة لعلاج أمراض المخ والأعصاب داخل مجمع عيادات “غير مرخص” كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وضبط المتهم أثناء الكشف على إحدى الحالات داخل العيادة، وبحوزته صورة كارنيه ببياناته الشخصية بمهنة طبيب “مزور”، مبلغ مالي، هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحوي على دلائل ورسائل تشير إلى مزاولته لمهنة الطب.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ غلق المنشأة بمعرفة الجهات الفنية المختصة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم انتحال الصفة.