عبور«الوحدات العائمة» قناة السويس يحقق ارتفاعا بنسبة 10.3% خلال العام المالي 2023/2022

سجلت قناة السويس خلال عامها المالي السابق 2023/2022 ارتفاعا في حركة الوحدات العائمة الخاصة محققة عبور 620 وحدة بزيادة بلغت 10.3% مقارنة بالعام المالي 2022/2021 والذي حقق عبور 562 وحدة عائمة خاصة، أي بفارق 58 وحدة بحرية.

وحقق عبور تلك الوحدات إيرادات بلغت 48.7 مليون دولار وحمولات بلغت 3 ملايين طن.

وفي ذات السياق، طبقت هيئة قناة السويس مطلع يوليو الماضي تعديلات جديدة في لائحة الملاحة وقواعد مرور السفن التي تحمل وحدات عائمة بالقناة ، شاملة فرض الرسوم الإضافية علي تلك السفن والتي تصل إلي 100% من رسوم عبور الوحدات العائمة المحمولة على أساس الحمولة الكلية لقناة السويس، و2% من رسوم عبور السفينة العابرة لقناة السويس لكل قدم أو كسر القدم زيادة عن العرض الأقصى المحدد باللائحة.

كما تحسب “الحمولة الكلية لقناة السويس” للوحدات العائمة المحمولة على سطح السفن العابرة لقناة السويس على أساس أبعاد التستيف الواردة بالمستندات الرسمية ، وهي أقصى طول x أقصى عرض x أقصى إرتفاع -بدون الصوارى-

ويذكر أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت خلال العام المالي 2022/ 2023 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.