سيـــاســة

السيسي يرحب بجهود الولايات المتحدة الأمريكية حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

أعلن البيت الأبيض أن ترامب أخطر الكونجرس بعزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
أحمد إسماعيل 8:03 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20 8:03 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وثمن السيسي كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال : هناك اتفاق بين إسرائيل والسودان على صنع السلام والبدء بعلاقات.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب أخطر الكونجرس بعزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن توصل إسرائيل والسودان لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث: “أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات.. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام”.

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ترامب يعلن عن اتفاق للتطبيع بين السودان وإسرائيل : «خطوة كبيرة أخرى نحو السلام»
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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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