«أثر جيلوجي نادر».. الجمارك تسلم وزارة البيئة 49 طنا من الأشجار المتحجرة (صور)

أكد مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية، أنه بناءً على تعليمات الشحات غتورى – وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك، فقد تم التنسيق بين كلاُ من أحمد شحاته مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ومستور أبو ثلاث معاون رئيس مصلحة الجمارك، مع قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة؛ لتنفيذ قرار النيابة العامة: “الجمارك وشانها لاتخاذ اللازم قانوناً” والصادر بتاريخ 24/2/2020 بخصوص مشمول القضية رقم 459 لسنة 2013 اداري الميناء.

وأضاف المصدر، أنه تم اليوم ” الثلاثاء ” 23 مايو 2023 تسليم (48,735) طن صافى من الأشجار المتحجرة النادرة جداً، مشمول الحاويتين ارقام (DFSU104472/7، (COLU252558/0 ؛ وذلك للجنة مفوضة من قطاع المحميات الطبيعية التابع لوزارة البيئة للإستلام من اللجنة الجمركية المكلفة من مجدى كمال – وكيل وزارة المالية – رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة.

كما قررت اللجنة المفوضة من قبل الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة أن مشمول الحاويتين من الأشجار المتحجرة يعد أثراً جيولوجيا نادراً لا مثيل له ويرجع تكوينه لعصر الأليجوسين منذ أكثر من 35 مليون سنة ويجب مصادرتها لصالح وزارة البيئة وإيداعها بمحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة طبقاً لأحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرارى مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989 ورقم 1441 لسنة 2017 بشأن انشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادى بمحافظة القاهرة.

وأكد مسئول مصلحة الجمارك بالاسكندرية، أنه تنفيذا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء بشأن انهاء حالة التكدس للبضائع المهمل في الموانىء المصرية؛ فقد تقدم التوكيل الملاحى (كوسكو شيبنج) صاحب الحاويتين بمبادرة تعاون، وتقدم بطلب للموافقة على تحمله تكلفة النقل وحراسة الشرطة من مقر ساحة حاويات شركة الإسكندرية لتدول الحاويات (محطات الدخيلة) إلى محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة.

ولفت المصدر، إلى أن محمد بسيونى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة، وافق على مبادرة التوكيل وأمر بارجاع وتسليم الحاويات الفارغة للتوكيل الملاحى (كوسكو شيبنج) لإدخالها في منظومة التجارة الدولية مرة أخرى.

وفى ذات السياق يذكر ان مصلحة الجمارك قامت في أواخر شهر أكتوبر الماضى؛ بتسليم جهاز شئون البيئة أشجار متحجرة نادرة بوزن (45,880) طن صافي، مشمول حاويتين تابعتين للخطوط الملاحية (كوسكو، يانج مينج) محل القضايا أرقام: 463 لسنة 2014 إدارى ميناء بورسعيد، رقم 374 لسنة 2021 إدارى ميناء بورسعيد؛ والصادر لهما قرارات أيضا من النيابة العامة للجمارك وشأنها في التصرف.

كذلك قامت مصلحة الجمارك في شهر ديسمبر الماضى؛ بتسليم جهاز شئون البيئة أشجار متحجرة نادرة بوزن (17,5) طن صافي، مشمول حاويتين تابعتين للخط الملاحى (ميرسيك) محل القضايا أرقم: 1453 لسنة 2017 إدارى ميناء الإسكندرية، والصادر لهما قرار من النيابة العامة للجمارك وشأنها في التصرف.

وبذلك يكون إجمالي وزن الأشجار المتحجرة محل قضايا تهريب جمركى والتي قامت الجمارك بتسليمها بدون مقابل لوزارة البيئة منذ شهر أكتوبر الماضى حتى تاريخه (111.5) طن تقريبا.