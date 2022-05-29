وفقًا للخريطة السياسية فإن الدولتين جارتان لهما حدود برية مشتركة وكذلك حدود بحرية مشتركة فكلاهما تطلان على البحر الأسود المتفرع من بحر «إيجه» المتفرع من البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور التركى وكذلك على بحر «أزوف» المتفرع من البحر الأسود.

إن الغزو الروسى لأوكرانيا هو غزو شنّته روسيا على أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، حيثُ بدأت الحملة بعد حشدٍ عسكرى طويل، والاعتراف الروسى ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلَنة من جانب واحد وجمهورية لوغانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس فى شرق أوكرانيا فى 21 فبراير 2022.و فى 24 فبراير، وبعد خطابٍ أعلن فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية بهدف «تجريد أوكرانيا من السلاح وإزالة أثر النازية منها»، بدأ القصف على مواقع فى جميع أنحاء البلد، بما فى ذلك مناطق فى العاصمة كييف.

عزيزى القارئ سوف أركز فى هذه المقالة على أثر الحرب الروسية الأوكرانية على تأمين الحرب البحرى فقط دون الخوض فى أثارها الاقتصادية أو السياسية.

ووفقًا للخريطة السياسية فإن الدولتين جارتان لهما حدود برية مشتركة وكذلك حدود بحرية مشتركة فكلاهما تطلان على البحر الأسود المتفرع من بحر «إيجه» المتفرع من البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور التركى وكذلك على بحر «أزوف» المتفرع من البحر الأسود.

ومن المعلوم لدى العاملين فى مجال التأمين البحرى أن المنظمة الدولية المسئولة عن إدارة وتنظيم تغطيات تأمين الحرب البحرى تعرف بلجنة الحرب المشتركة «Joint War Committee» والتى تأسست فى المملكة المتحدة (إنجلترا) عام 1985 وتتكون من ممثلين اكتتاب من كل من اللويدز «Lloyd’s» والاتحاد الدولى للاكتتاب فى لندن The International Underwriting Association of London (IUA) كما لديها مستشارين أمنيين مستقلين Independent Security Advisers بهدف تحديد ما يعرف بالأماكن المدرجة «Listed Areas» وهى الأماكن التى يتم فيها تعليق التغطية التأمينية الخاصة بأخطار الحرب وهو ما يعرف لدى العاملين فى مجال التأمين البحرى بمصطلح “ Held Covered H/C” حيث إنه بمقتضى الأماكن المدرجة ينبغى على ملاك السفن إبلاغ المؤمنين بالرحلات إلى تلك الأماكن قبل القيام بها من أجل التفاوض على أسعار التغطية التأمينية الخاصة بتلك الرحلات.

وصرحت لجنة الحرب المشتركة بوقوع ثلاث خسائر لثلاث سفن ناتجة عن قصف السفن الحربية الروسية بالقرب من ميناء أوديسا الأوكرانى لثلاث سفن وهى Namura Queen – Millennial Spirit – Yasa Jupiter.

وقامت لجنة الحرب المشتركة بإضافة المناطق التالية الواقعة داخل الحدود الروسية والأوكرانية إلى المناطق المدرجة «Listed Areas» وهى المناطق التى تتطلب القيام بإخطار المؤمنين ومعيدى التأمين قبل القيام برحلة منها أو إليها وذلك بموجب المنشور الدورى “Circular Reference JWLA 029” الصادر فى تاريخ 7 مارس الماضى:

أوروبا:

1) بحر آزوف ومياه البحر الأسود محاطة بالحدود التالية

أ) فى الغرب، حول المياه الرومانية، من الحدود الأوكرانية الرومانية عند 45 ° 10.858’N، 29 ° 45.929’E إلى أعالى البحار 45 ° 11.235’N، 29 ° 51.140’E.

ب) من هناك إلى أعالى البحار 45 ° 11.474’N، 29 ° 59.563’E وإلى نقطة أعالى البحار 45 ° 5.354’N، 30 ° 2.408’E.

ج) من هناك إلى نقطة أعالى البحار 44 ° 46.625’N، 30 ° 58.722’E وحتى نقطة أعالى البحار 44 ° 44.244’N، 31 ° 10.497’E

د) من هناك إلى نقطة أعالى البحار 44 ° 2.877’N، 31 ° 24.602’E وحتى نقطة أعالى البحار 43 ° 27.091’N، 31 ° 19.954’E

هـ) ثم شرقًا إلى الحدود الروسية الجورجية عند 43 ° 23.126’N، 40 ° 0.599’E

جميع المياه الداخلية لأوكرانيا

المياه الداخلية لروسيا ضمن المجالات التالية:

أ. شبه جزيرة القرم

ب. نهر دون، من بحر آزوف إلى الخط العمودى عند 41 درجة شرقا

ج. نهر دونيتس، من نهر الدون إلى حدود أوكرانيا

جميع المياه الداخلية لبيلاروسيا جنوب الخط الأفقى عند 52 ° 30 ‘شمالاً

كما أضاف هذا المنشور مياه روسيا وأوكرانيا فى البحر الأسود وبحر أزوف إلى المناطق المدرجة الخاصة بأخطار الحرب والقرصنة والإرهاب والأخطار المتعلقة بها.

وقام الصندوق العربى لتأمين أخطار الحرب Arab War Risks Insurance Syndicate (AWRIS) وهو عبار عن مجمعة إعادة تأمين إقليمية Regional Reinsurance Pool أسس عام 1980 فى البحرين بإصدار منشوره رقم 12/2022 فى تاريخ 17/2/2022 بهدف ادراج أوكرانيا ضمن مناطق التغطيات المعلقة “Held Covered H/C Areas “ ومناطق التغطيات المعلقة “Held Covered Areas” هى المناطق التى لا يمكن لشركة التأمين منح وتسعير تغطيات تأمين الحرب للرحلات البحرية منها وإليها بطريقة أوتوماتيكية ولكن يجب إخطار الصندوق قبل الرحلة للحصول على السعر الواجب تطبيقه وكذلك التغطية التأمينية الخاصة بإعادة التأمين.

كما قام فى نفس التاريخ بإصدار منشوره رقم 10/2022 وهو عبارة عن إخطار إلغاء “Notice of Cancellation “ يبدأ مفعوله بعد سبعة أيام وبالتحديد يوم 24/2/2022 وفقًا لمنشور لجنة الحرب المشتركة رقم” JWLA-028” الصادر بتاريخ 15/2/2022 الذى أضاف مياه روسيا وأوكرانيا فى البحر الأسود وبحر أزوف إلى المناطق المدرجة الخاصة بأخطار الحرب والقرصنة والإرهاب والأخطار المتعلقة بها.

عزيزى القارئ، وقبل أن أنهى هذه المقالة أود أن أقدم تعريفا بتغطية أخطار الحرب فى كل من التأمين البحرى وحدات والتأمين البحرى بضائع.

أولًا: تغطية تأمين الحرب الخاصة بالتأمين البحرى وحدات (أجسام السفن) Hulls لعل التغطية الأكثر شيوعًا هى ما يعرف بشروط المجمع لتأمين الحرب والإضرابات سفن – مدة Institute War and Strikes Clauses Hulls – Time وهى تغطى الأخطار التالية:

(الحرب والحرب الأهلية والثورة بالعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التى تنشأ عن ذلك أو أى فعل معادٍ بواسطة أو ضد قوى معادية – الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف أو المنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج – الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أى أسلحة حرب متفجرة – المضربون والعمال المعتصمون أو الأشخاص الذين يشتركون فى القلاقل العمالية والشغب والاضطرابات الأهلية – أى إرهابى أو شخص يتصرف تصرفًا ضارًا أو يعمل بدافع سياسى – المصادرة أو نزع الملكية).

ويتم استثناء الأخطار التالية من التأمين:

أى تفجير لأى من أسلحة الحرب الذرية أو النووية – اندلاع الحرب بين أى من الدول التالية: (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية – روسيا الاتحادية – الصين)- القرصنة – المصادرة الحربية.

كما يمكن إنهاء التأمين بطريقتين وهما إما بتوجيه إخطار إلغاء مدته سبعة أيام Seven Days’ Notice of Cancellation يصبح نافذ المفعول عند انقضاء سبعة أيام من منتصف ليل اليوم الذى يصدر فيه الإلغاء بواسطة المؤمنون).

الطريقة الثانية تعرف بالانتهاء التلقائى للتأمين Automatic Termination”” وذلك عند حدوث أى تفجير عدائى لأى أسلحة حرب نووية أو عند اندلاع الحرب بين الدول التالية: (المملكة المتحدة – الولايات المتحدة الأمريكية – روسيا الاتحادية – الصين) وكذلك فى حالة تعرض السفينة للاستيلاء الحربى بغرض التملك أو الاستعمال.

ثانيًا: التغطية التأمينية الخاصة بالتأمين البحرى بضائع.

بينما تتم التغطية التأمينية لأخطار الحرب الخاصة بالوحدات البحرية على مستوى واحد بشروط واحدة، فإن الأمر يختلف فى حالة التأمين البحرى بضائع حيث توجد مجموعتان من الشروط.

الأولى: شروط المجمع لتأمين الحرب بضائع” Institute War Clauses Cargo”.

وهى تغطى الخسائر أو الأضرار التى تحدث للأشياء المؤمن عليها الناتجة عن الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التى تنشأ عن ذلك وأى فعل أو أى فعل معادٍ بواسطة أو ضد قوة معادية – الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع الناشئة عن الأخطار التى تغطيها الفقرة الأولى – الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أى أسلحة حرب متفجرة ولكنها تستثنى الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناتجة عن استعمال أسلحة الحرب الذرية والنووية.

الثانية: شروط المجمع لتأمين الإضرابات بضائع «Institute Strikes Clauses Cargo».

وهى تغطى الخسائر أو الأضرار التى تحدث للأشياء المؤمن عليها الناتجة عن المضربين أو العمال المضربين الذين يشتركون فى القلاقل العمالية أو الشغب أو الاضطرابات الأهلية – أى إرهابى أو أى شخص يعمل بدافع سياسي.

و تخضع مدة هذا التأمين إلى شرط النقل «Transit Clause» المتفرع من شرط المدة «Duration» حيث يبدأ التأمين من وقت شحن الأشياء المؤمن عليها وينتهى إما بتفريغها من السفينة الناقلة فى الميناء أو المكان النهائى للتفريغ أو عند انقضاء خمسة عشر يوما تبدأ من منتصف ليل يوم وصول السفينة إلى الميناء أيهما يحدث أولا.

ويلاحظ أن جميع التغطيات التأمينية الخاصة التى يقدمها تأمين الحرب تستثنى أسلحة الدمار الشامل Mass” Production Weapons “ مثل الأسلحة الذرية والنووية.

كما أن جميع وثائق التأمين البحرى تخضع إلى شرط سائد «Paramount Clause» يعرف بشرط المجمع لاستثناء الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والكيميائية الحيوية والهجوم الإلكتروني.

بقلم د. شريف محسن*

* مدير عام التأمين البحرى شركة المهندس للتأمين