ثقافة وفنون

أثار ضجة كبيرة.. «مزيكا» تطرح برومو «يا بخته» لهاني شاكر وأحمد سعد

الأغنية كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد
أحمد حمدي 1:47 ص, الجمعة, 13 نوفمبر 20 1:47 ص, الجمعة, 13 نوفمبر 20

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طرحت شركة “مزيكا”، على السوشيال ميديا وعلى قناة مزيكا الفضائية، البرومو الرسمي، لأغنية “يا بخته” الجديدة التى سيقدمها لأول مرة الفنان هانى شاكر، والفنان أحمد سعد، والمقرر طرحها قريبا.

ويعتبر هذا الدويتو مفاجأة من العيار الثقيل، حيث انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيله مع الفنان أحمد سعد، وذلك داخل أحد الاستوديوهات بالدقي، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا لهاني شاكر وأحمد سعد الأيام القادمة.

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 أغنية “يا بخته” لهاني شاكر وأحمد سعد، كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبري.

يذكر أن آخر ظهرو لهاني شاكر كان في إحدى حلقات برنامج السيرة الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة dmc .

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بقلم أحمد حمدي

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