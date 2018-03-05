أتيلير أفو البريطانية تدرس فرص الاستثمار فى النقل

المال – خاصقال أندريا فان أودهيسدين، مدير شركة أتيلير أفو البريطانية، إن الشركة تدرس اقتحام السوق المصرية خلال الفترة الحالية، من خلال الاستثمار فى قطاع النقل.أوضح أندريا فى تصريح لـ«المال»، على هامش زيارته لمصر الأسبوع الماضى، ضمن الوفد البريطانى، أن شركته متخصصة فى تصميم مبان

المال – خاص

قال أندريا فان أودهيسدين، مدير شركة أتيلير أفو البريطانية، إن الشركة تدرس اقتحام السوق المصرية خلال الفترة الحالية، من خلال الاستثمار فى قطاع النقل.

أوضح أندريا فى تصريح لـ«المال»، على هامش زيارته لمصر الأسبوع الماضى، ضمن الوفد البريطانى، أن شركته متخصصة فى تصميم مبانى النقل، والمواصلات، وصالات الركاب، وتصميم دراسات الجدوى، أو master plans للسكك الحديدية، مشيرا إلى أن الشركة تعمل فى البحر المتوسط، والشرق الأوسط، والإمارات المتحدة .

أضاف أن الشركة حضرت لقاء نظمته الجمعية البريطانية للأعمال مع هشام عرفات، وزير النقل منذ أيام، للتعرف على فرص الاستثمار بالقطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات مع بعض مسئولى مكتب الوزير، خلال زيارة الشركة لمصر الأسبوع الماضى.

أكد أن الشركة لم تعمل فى السوق المصرية، لكنها تتطلع إلى العمل فى تصميمات السكك الحديدية، ومبانى الركاب.

