أتيلا أطاسيفين: لا مشاكل في توريد المنتجات التركية للجهات الحكومية المصرية

محمد ريحان: قال أتيلا أطاسيفين، رئيس الجمعية المصرية التركية إنه لا يوجد تمييز ضد المنتج التركي في شأن توريد المنتجات التركية للجهات الحكومية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي للجمعية اليوم، ردا علي شكوي لأحد رجال الأعمال المصريين المستوردين للمنتجات التركية، حول مشاكل توريد المنتجات للجهات الحكومية، أن بعض

محمد ريحان:

قال أتيلا أطاسيفين، رئيس الجمعية المصرية التركية إنه لا يوجد تمييز ضد المنتج التركي في شأن توريد المنتجات التركية للجهات الحكومية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للجمعية اليوم، ردا علي شكوي لأحد رجال الأعمال المصريين المستوردين للمنتجات التركية، حول مشاكل توريد المنتجات للجهات الحكومية، أن بعض المشاكل قد يكون متعلق بأمور فنية ليس أكثر مثل تسجيل المنتجات.

وأوضح حمادة العجواني عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية التركية، قال لا توجد مشكلة في توريد المنتجات التركية للجهات الحكومية، مشيرا إلى أن شركته تورد ماكينات مستوردة من تركيا ومعدات لجهات تابعة للجيش والحكومة.