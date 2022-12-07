«أتيكو فارما» تبيع 5 ملايين زجاجة محاليل طبية خلال شهرين

كشف المهندس وحيد عتيق الرئيس التنفيذي لمصنع “أتيكو فارما إيجيبت” للأدوية في السخنة، أنه تم منذ بداية التشغيل مطلع أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر الماضى، بيع 5 ملايين زجاجة من المحاليل الطبية الوريدية لشركات التوزيع والعملاء من المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بالسوق المحلية.

وأضاف لـ “المال” أن المصنع يستهدف الاستحواذ على حصة تعادل 35% من احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن منتجات “أتيكو فارما” تصنف في قائمة الأدوية الإستراتيجية التى يتزايد الطلب عليها بشدة ويتعين توفيرها باستمرار.

ويعد “أتيكو فارما إيجيبت للأدوية” أول مصنع لإنتاج المحاليل الطبية الوريدية والمنتجات الدوائية بالعين السخنة، تم تشييده على 20 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين عبوة محاليل شهريًا طبقًا لمواصفات التصنيع الجيد ولوائح هيئة الدواء المصرية.

وأكد أن شركته، تخطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة خلال عام 2023 بهدف استكمال توسعاتها على المساحة المتبقية من المصنع البالغة 10آلاف متر، لافتا إلى أنه تم الحصول على شهادات الأيزو لنظم الجودة العالمية، والإدارة، والمحافظة على البيئة، والسلامة والصحة المهنية.

يذكر أن إجمالى استثمارات المرحلة الأولى بالمصنع تقترب من مليار جنيه، ويوفر نحو 500 فرصة عمل، وينتج 25 نوعًا من المحاليل الوريدية باستخدام أحدث تكنولوجيا ألمانية (BFS).