«أتيكو فارما إيجيبت للأدوية»: ننتج 25 نوعًا من المحاليل الوريدية.. ونستهدف التواجد في 15 دولة بنهاية 2024

كشف المهندس وحيد عتيق، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة اتيكو فارما إيجيبت للأدوية، اليوم الجمعة، في ختام المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني «Africa Health ExCon»، أن شركته تتبني خطة استثمارية طموحة علي مستوي إنتاج الأدوية والمحاليل الطبية وتعميق الصناعة المحلية خلال المرحلة الراهنة، والذي انطلقت فعالياته برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 6 الي 9 يونيو الحالي .

وشهدت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، إضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث .

وتشارك شركة «

»، إحدي كبريات مصانع الأدوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني « Africa Health ExCon .

وأضاف عتيق في تصريحات علي هامش المعرض ، أن حجم استثمارات المرحلة الأولى من مصنع اتيكو فارما ايجيبت للأدوية في العين السخنة تتجاوز المليار جنيه، إلى جانب التوسعات الجاري تنفيذها خلال 2023/2024 والتي تتضمن إضافة خطوط انتاج جديدة لعدة منتجات منها القطرات ذات الاستخدام الواحد والأمبول ” BFS-S.V.P”، مشيرا إلى أنه تم وصول أول دفعة من الماكينات والمعدات اللازمة لتوسعات المرحلة الثانية إلى أرض المصنع ومن المستهدف الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن « اتيكو فارما ايجيبت للأدوية » تستهدف زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية لتمثل نحو 60% من الإنتاج بنهاية عام 2024، موضحًا أنه يتم التصدير حاليًا إلي 8 دول عربية وأفريقية وأجنبية تشمل ليبيا والأردن والسودان واليمن والعراق وموريتانيا وفنزويلا وبنما.

وأضاف عتيق أن شركته استقبلت خلال مشاركتها الحالية في معرض « Africa Health ExCon»، وفودًا كثيرة من رجال الأعمال الأفارقة، وتم الاتفاق المبدئي علي التعاون المشترك وبدء المناقشات لاستيراد منتجات “ATECO”.

وأكد عتيق أن ريادة شركة “ATECO” في مجال الأدوية والمحاليل الطبية تكمن في قدرتها وحرصها علي إتاحة وتوفير منتجات متميزة عالية الجودة، متسلحة في ذلك باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في هذا القطاع.

وكشف أن شركة “ATECO” تخطط لاختراق ودخول منتجاتها إلى عدد من الدول الجديدة ،مرجحًا ارتفاع اجمالي الأسواق التي توجد بها منتجاتنا من المحاليل الطبية الوريدية إلى نحو 15 سوقا بنهاية العام المقبل.

واستطرد حديثه قائلًا: “نركز علي تكثيف تواجدنا في دول القارة الأفريقية خلال العامين الحالي والمقبل، خاصة أنها اسواق كبيرة ومهمة، مشيراً إلي ضرورة استغلال العديد من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الدولة المصرية مع التجمعات الأفريقية المختلفة مثل الكوميسا والتي تسمح بدخول المنتجات بإعفاءات جمركية جيدة.

وأكد عتيق أن رغبة الشركة في زيادة التصدير تأتي بالتوازي مع سعي القيادة السياسية إلي تكثيف الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يدعم زيادة العوائد من العملات الأجنبية .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة “اتيكو فارما ايجيبت للأدوية” أن المنظومة الطبية المصرية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لاهتمامه بهذا الملف الحيوي، مشددًا على ضرورة العمل علي توطين الصناعات الهامة في مصر وتحديدا صناعة الخامات والمكونات لخفض الاعتماد علي استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط علي العملات الأجنبية.

وتابع عتيق: “أن إجمالي المكون المحلي في منتجات الشركة تصل إلى 35٪؜ وتشمل مواد التعبئة والتغليف وغيرها ، ونستهدف زيادتها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن شركة “ATECO” تعد أول و أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط في إنتاج المحاليل الطبية الوريدية بإجمالي 25 صنفا.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد زار مؤخراً مصنع “اتيكو فارما إيجيبت للأدوية، الذي بدأ إنتاجه الفعلي في نهاية عام 2022، ويقام على مساحة نحو 20 ألف م2 بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبطاقة إنتاجية 35 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية سنويا.

ويعد مصنع “اتيكو فارما إيجيبت” للأدوية بالعين السخنة، أحدث إستثمارات مجموعة “ATECO” التي تأسست عام 1985، والتي لها باع طويل في المجال الصناعي في السوق المصرية.

يذكر أن أهمية المعرض والمؤتمر الإفريقي الطبي الثاني “صحة أفريقيا ” Africa Health ExCon ، انطلقت فعالياته تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ترتكز علي تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارة الأفريقية، كما يمثل المؤتمر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية، وتحرص كبرى الشركات العالمية على المشاركة به لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحي في أفريقيا.