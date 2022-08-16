أتيكو فارما إيجيبت تضخ مليار جنيه فى إنشاء مصنع للمحاليل الطبية

انتهت شركة أتيكو فارما إيجيبت للأدوية، من الأعمال الإنشائية لأول مرحلة من مشروع تصنيع وإنتاج المحاليل الطبية الوريدية فى منطقة السخنة، باستثمارات مليار جنيه، بحسب تصريحات المهندس وحيد عتيق، الرئيس التنفيذى للمصنع.

وأضاف فى تصريح لـ«المال» أن المشروع يتكون من 3 مراحل الأولى تمت إقامتها على مساحة 10 آلاف متر مربع وتوفر نحو 500 فرصة عمل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين عبوة شهريًا، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن تفاصيل المرحلتين التاليتين.

ووفقًا لتقرير سابق أصدرته شركة جى وورلد للإدارة، فى سبتمبر 2021، فإن مصر تستحوذ على أكبر عدد من مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية فى المنطقة العربية بواقع 158 مصنعًا، واحتلت تونس المرتبة الثانية بعدد 119، ثم السعودية 53 مصنعًا.

وكشف «عتيق» عن بدء طرح عبوات المحاليل الوريدية والمنتجات الدوائية فى السوق المحلية اعتبارًا من الربع الأخير من العام الحالى، لافتًا إلى أن المصنع يعد من أول المشروعات فى مجال الصناعات الدوائية التى تنفذ على أراضى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ويعتمد على أحدث التكنولوجيا الألمانية، وألمح إلى أن شركة تستهدف طرح نحو %40 من الإنتاج فى السوق المحلية و%60 للدول الأفريقية، والشرق الأوسط.

وتشهد جميع أصناف الأدوية خلال الفترة الحالية زيادة فى الأسعار بنسب تراوحت من 10 إلى %20، بحسب تصريحات الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية.

يذكر أن مصنع أتيكو فارما إيجيبت للأدوية، من ضمن 3 مشروعات فى مجال الصناعات الدوائية، تم استقطابها خلال عام 2020 للعمل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الحوافز المتاحة والقدرة على التصدير نظرًا لقربها من كل وسائل النقل البحرى والبرى والجوى.

يشار إلى أن مجموعة أتيكو فارما، بدأت عملها عام 1985 وتملك مصنعين آخرين بالعبور، فضلًا عن المصنع المذكور سابقًا.