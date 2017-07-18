أتيكوت للأقطان تخطط لرفع المبيعات إلى 600 مليون جنيه

دعاء حسنىتعتزم شركة التجارة والاستثمار العربى المعروفة باسم «أتيكوت»، رفع مبيعاتها السنوية بـ%20 خلال الموسم التسويقى المقبل للقطن، الذى يبدأ مطلع سبتمبر المقبل، لما يقدر بـ600 مليون جنيه، مقابل 500 مليون جنيه، حققتها خلال الموسم التسويقى الجارى (2016/2017)، منذ بدايته حتى الآن، وفقا ل

دعاء حسنى

تعتزم شركة التجارة والاستثمار العربى المعروفة باسم «أتيكوت»، رفع مبيعاتها السنوية بـ%20 خلال الموسم التسويقى المقبل للقطن، الذى يبدأ مطلع سبتمبر المقبل، لما يقدر بـ600 مليون جنيه، مقابل 500 مليون جنيه، حققتها خلال الموسم التسويقى الجارى (2016/2017)، منذ بدايته حتى الآن، وفقا لعز الدين الدباح، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتعمل شركة أتيكوت فى تجارة الأقطان محليًّا، منذ 22 عامًا، ويبلغ رأسمالها المرخص به 100 مليون جنيه، والمدفوع 70 مليونًا، ويعمل لديها قرابة 50 عاملًا منتظمًا، يرتفع العدد لــ300 عامل فى انتعاش مواسم تسويق الأقطان المصرية.

قال الدباح لـ«المال»، إن زيادة المبيعات المستهدفة تأتى من زيادة إنتاجية القطن خلال العام الجارى، وأن الموسم الجديد موسم جيد، فى ظل تضاعف المساحة عن العام الماضى، وأسعاره متوقع أن تدور حول 2100 و2600 جنيه لأصناف وجه قبلى، و3000 جنيه لأصناف بحرى، وهى ذات أسعار الموسم التسويقى الجارى، وأى رفع لسعر شراء الأقطان الموسم الجديد من المزارعين يحددها تغير سعر الدولار، وسعر القطن بالبورصات العالمية.

وارتفعت المساحات المنزرعة بمحصول القطن خلال عام 2017، لقرابة 220 ألف فدان خلال العام الجارى، عن ما قبله من العام الماضى 130 ألف فدان، وفقا لوزارة الزراعة.

وأضاف، أن المبيعات التى حققتها الشركة خلال الموسم التسويقى الجارى تأتى من حصيلة تصدير الأقطان، التى حققتها الشركة بكميات بلغت 2100 طن «ما يعادل 42 ألف قنطار» بقيمة تقترب من 130 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه رغم قلة الإنتاج العام الماضى، إلا أن استيراد الشركة لكميات أقطان بلغت 4000 طن «80 ألف قنطار»، لترتفع إجمالى المبيعات بالسوقين المحلية والتصديرية، لقرابة 500 مليون جنيه.