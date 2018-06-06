أتو جميل تخطط لبيع 100 سيارة شهرياً من إيكوسبورت الجديدة

تستهدف عبداللطيف جميل “جميل أوتو”، الوكيل الحصرى لسيارات فورد الأمريكية فى مصر، بيع 100 سيارة شهرياً من الجيل الجديد كليا من طراز فورد إيكوسيورت، والذى أعلنت الشركة طرحه رسمياً الأربعاء.

وتنتمى إيكوسبورت لفئة السيارات المدمجة الرياضية متعددة الاستخدمات SUV، والتى تمكن وكيل فورد فى مصر من طرحها بأربع فئات مختلفة بمحرك سعة 1 لتر، بقوة 123 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وقال طارق مصطفى، مدير عام المبيعات والتسويق، إن أوتو جميل تراهن على ايكوسبورت الجديدة فى دفع حركة مبيعاتها بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى استهداف الشركة الوصول بحصتها السوقية بالتزامن مع طرح عدد من الطرازات الجديدة ما بين ٤ و٥% من المبيعات الإجمالية لفئة السيارات الملاكى.

وأشار فى تصريحات للمال إلى أن المفاوضات جرت مع الشركة العالمية فورد لطرح الجيل الجديد من ايكوسبورت بمحرك ١ لتر، على ان يتم توريد احتياجات السوق المصرية من السيارة من مصنع فورد العالمية برومانيا.

واوضح ان استيراد ايكوسبورت من رومانيا جعلها تتمتع بالخصم الجمركى المنصوص عليه باتفاقية الشركة الأوروبية بين مصر والاتحاد الأوروبى، ما يمتعها بالميزة السعرية التنافسية مقارنة بالطرازات المنافسة لها والتى لا تحظى بأى خصم جمركى.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تنص على الإعفاء التدريجى للسيارات الواردة من الاتحاد الأوربى وصولاً للإعفاء الكامل من أي رسوم جمركية بحلول 2019.

وأضاف أن سعى فورد العالمية لإنتاج سيارات بمحركات صغيرة يأتى ضمن سياستها الهادفة إلى تقليل اقتصادات التشغيل، واستهلاك الوقود، كاشفا عن خطة شركة عبد اللطيف جميل لطرح طراز أخر جديد من العلامة الأمريكية بحلول الشهر المقبل بمحرك ١ لتر.