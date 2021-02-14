«أتون القابضة» تستحوذ على «فاروس» لتكوين المحافظ وإدارة الأصول

تخطط لرفع استثمارات صندوق «فاروس الأول» إلى 500 مليون جنيه فى عامها الأول

كشف المهندس محمود لاشين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أتون القابضة» للاستثمارات المالية، عن استحواذها على شركة «فاروس لتكوين المحافظ المالية وإدارة الأصول» كأولى عمليات الشركة الاستثمارية فى السوق المحلية.

و«أتون القابضة» هى شركة استثمارات مالية تأسست حديثًا فى السوق المحلية منذ 4 أشهر، وتخضع للقواعد والقوانين المنظمة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال تامر وجيه، وعدد من المستثمرين المصريين، ومنهم محمود لاشين، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومصطفى عطية، وحازم الفار، وهاشم غنيم.

وقال لاشين – فى حواره مع «المال» – إن صفقة الاستحواذ على «فاروس لإدارة الأصول» تمت منذ أسبوعين فقط، موضحًا أنه تم الاستحواذ أيضًا على شركة صندوق فاروس والمالكة لصندوق فاروس الأول المخصص للاستثمار فى الأسهم بالسوق المحلية، رافضًا الكشف عن قيمة الصفقة نظرًا للاتفاقات الموقعة مع الطرف البائع.

تخطط لرفع استثمارات صندوق «فاروس الأول» إلى 500 مليون جنيه فى عامها الأول

وأوضح أن «أتون القابضة» ، تمتلك خطة توسعية بشأن ذراعها لإدارة الأصول والمحافظ المالية «فاروس»، إذ تُخطط لزيادة حجم استثمارات صندوق فاروس الأول للاستثمار فى الأسهم إلى 500 مليون جنيه فى عامها الأول على أن يصل لمليارى جنيه خلال عامين.

وتابع أن «أتون القابضة» نجحت فى إضافة نحو 120 مليون جنيه لحجم المحافظ المالية لشركة «فاروس» التابعة، عقب عملية الاستحواذ، لافتًا إلى أن أحد أسباب تلك الزيادة هى مشاركة «فاروس» فى إدارة حصص المستثمرين العرب والأجانب فى صفقة «مستشفى الصفوة التخصصى».

يُذكر أن مستشفيات سبيد تابعة لشركة سبيد ميديكال ومجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، استحوذوا على كامل أسهم مستشفى الصفوة التخصصى الجديدة بقيمة إجمالية قدرت بنحو 185 مليون جنيه، فيما بلغت حصة مستشفيات سبيد نحو %50 + سهم، بينما كانت الحصة المتبقية لمجموعة المستثمرين، والتى سيتم إدارتها من خلال شركة «فاروس لإدارة الأصول».

وأكد «لاشين» أن «أتون القابضة» ستنفذ عمليات استحواذ على حصص فى شركات بقطاع السياحة والتطبيقات التكنولوجية الخدمية، وستعمل على تأسيس شركات جديدة فى أنشطة التمويل متناهى الصغر، والتوكيلات التجارية.

ولفت إلى أن «أتون القابضة» تم تأسيسها من خلال مجموعة من المستثمرين المصريين، برأسمال مدفوع بلغ 30 مليون جنيه، وتمتلك خطة لزيادته إلى 80 مليونا بنهاية العام الجارى، عقب تأسيس الشركات التابعة.

وأوضح أن شركته تُخطط للتحول إلى بنك استثمارى متكامل خلال 5 أعوام من العمل فى السوق المحلية، على أن تضم تحت مظلتها أنشطة الاستثمار المباشر، وإدارة الأصول وتكوين المحافظ المالية، والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى، ورعاية وقيد الشركات فى بورصة النيل، والترويج وتغطية الاكتتابات.